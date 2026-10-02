أعراضها متعددة والتشخيص يحتاج لفحص دقيق.. حسام موافي يحذر من الحمى الروماتيزمية

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من ضرورة الانتباه إلى احتمالية الإصابة بالحمى الروماتيزمية، مؤكدًا أن تشخيصها لا يكون سهلًا نظرًا لتعدد الأعراض والعلامات المرتبطة بها.

وأوضح موافي، خلال برنامج «رب زدني علمًا» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الحمى الروماتيزمية قد تظهر من خلال عدد من الأعراض، من بينها التهاب المفاصل والتهاب القلب، إلى جانب ظهور بقع حمراء على الجسم، وحدوث تغيرات بالمخ، فضلًا عن ظهور عقد تحت الجلد.

وأكد أستاذ الحالات الحرجة أهمية الخضوع لفحص طبي دقيق عند وجود أعراض تستدعي الاشتباه في الإصابة، موضحًا أن الطبيب قد يستعين بعدد من الفحوصات للمساعدة في تقييم الحالة.

وأشار موافي إلى أهمية تحليل سرعة الترسيب، موضحًا أن نتيجته الطبيعية قد تساعد في استبعاد الإصابة بالحمى الروماتيزمية، لكنها لا تثبت الإصابة بها، قائلًا: «سرعة الترسيب تنفي ولا تثبت».

وشدد على أن الاعتماد على تحليل واحد لا يكفي لتشخيص الحمى الروماتيزمية، وأن التقييم الطبي يجب أن يستند إلى الأعراض والعلامات والفحوصات المناسبة للحالة.