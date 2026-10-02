قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع تكاليف الشحن يزيد كمية الغاز الطبيعي الأمريكي المسال نحو أوروبا
التوقيت الشتوي 2026.. موعد تغيير الساعة وعقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال
رغم إصابة بلعمري.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع أحمد فتوح| خاص
هيئة بحرية بريطانية: ناقلة نفط تصاب بمقذوف مجهول في مضيق هرمز
مدبولي: كفاءة منظومات النقل واللوجستيات جزءا أصيلا من الأمن الاقتصادي
نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية: مصر احتلت المرتبة الأولى أفريقيا في جذب الاستثمارات للعام الرابع
بينهم مصريون.. ضبط 5 متهمين بالكويت استغلوا مشروعا خيريا لبيع التبرعات
الزمالك يتحرك لحل أزمة عبد الحميد معالي في المحكمة الرياضية الدولية
بوتين: أوروبا ستنهار من تلقاء نفسها
حسام موافي يكشف سبب الخمول وكثرة النوم ويحذر من قصور الغدة الدرقية
خلاف على قطعة أرض.. القبض على طرفى مشاجرة في البحيرة
يتزعمها موظف بشركة للإتصالات.. القبض على عصابة تسرب بيانات العملاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الرئيس اللبناني يجدد دعوته لشيخ الأزهر لزيارة بيروت بداية العام الجديد

شيخ الأزهر والرئيس اللبناني
شيخ الأزهر والرئيس اللبناني
محمد صبري عبد الرحيم

تلقى الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، دعوة رسمية من الرئيس جوزاف عون، رئيس لبنان، لزيارة البلاد مطلع العام المقبل 2027.

الرئيس اللبناني يجدد دعوته لشيخ الأزهر لزيارة بيروت بداية عام 2027

وعبر الرئيس اللبناني عن اعتزاز لبنان بالدور الذي يضطلع به الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، كمنارة للفكر الإسلامي، وحصن للحوار والتسامح ونشر قيم الاعتدال والانفتاح بين الشعوب.

وأكد الرئيس اللبناني، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع لبنان بجمهورية مصر العربية الشقيقة؛ قيادة وشعبا، وما يربط البلدين من وشائج تاريخية وثقافية وروحية متينة. 

وأكد أن زيارة فضيلة الإمام الأكبر للبنان سيكون لها أثر بالغ في تعزيز ثقافة الحوار بين الأديان، وترسيخ قيم العيش المشترك.

الرئيس اللبناني جوزاف عون شيخ الأزهر الرئيس اللبناني يجدد دعوته لشيخ الأزهر لزيارة بيروت بداية عام 2027 الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

ارشيفي

تحطم طائرة إسرائيلية.. وبيان عاجل لشرطة الاحتلال

الطماطم

نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

ترشيحاتنا

Mate 90 RS Ultimate Design

هواوي Mate 90 RS Ultimate Design.. هاتف فاخر بمواصفات خارقة يشعل المنافسة

لكزس LX

أسعار لكزس LX موديل 2026 في السوق السعودي

بي إم دبليو M350 xDrive

شاهد| بي إم دبليو M350 xDrive 2027 الجديدة

بالصور

10 أطعمة تحافظ على صحة القلب وتساعد على خفض الكوليسترول.. تعرف عليها

أطعمة تحافظ على صحة القلب
أطعمة تحافظ على صحة القلب
أطعمة تحافظ على صحة القلب

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني في البيت.. وصفة سهلة وسريعة

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني
طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني
طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي

شاهد.. لامبورجيني ريفويلتو تظهر بشكل جديد أكثر شراسة

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد