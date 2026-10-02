الرئيس اللبناني يجدد دعوته لشيخ الأزهر لزيارة بيروت بداية العام الجديد

تلقى الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، دعوة رسمية من الرئيس جوزاف عون، رئيس لبنان، لزيارة البلاد مطلع العام المقبل 2027.

الرئيس اللبناني يجدد دعوته لشيخ الأزهر لزيارة بيروت بداية عام 2027

وعبر الرئيس اللبناني عن اعتزاز لبنان بالدور الذي يضطلع به الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، كمنارة للفكر الإسلامي، وحصن للحوار والتسامح ونشر قيم الاعتدال والانفتاح بين الشعوب.

وأكد الرئيس اللبناني، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع لبنان بجمهورية مصر العربية الشقيقة؛ قيادة وشعبا، وما يربط البلدين من وشائج تاريخية وثقافية وروحية متينة.

وأكد أن زيارة فضيلة الإمام الأكبر للبنان سيكون لها أثر بالغ في تعزيز ثقافة الحوار بين الأديان، وترسيخ قيم العيش المشترك.