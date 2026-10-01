ملك البحرين يوجّه رسالة شكر وتقدير إلى شيخ الأزهر ويشيد بجهوده في تعزيز الحوار ودعم قضايا الأمة الإسلامية

وجّه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، رسالة شكر وتقدير إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أعرب خلالها عن تقديره لجهوده في إرساء قيم الأخوة ولمّ شمل الأمة الإسلامية، مشيدًا بالجهود التي يبذلها في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر قيم التسامح والسلام والتعايش بين الأديان.

وأعرب الملك - في رسالته - عن سعادته بإهداء الإمام الأكبر نسخة أصلية من الكتاب التذكاري للنسخة الأولى من مؤتمر الحوار الإسلامي-الإسلامي، الذي استضافته مملكة البحرين العام الماضي، إلى جانب كتاب «مائة سؤال في المنهج والعقيدة»، مشيرًا إلى ما تحمله هذه الإصدارات من معانٍ وقيم راسخة.

وأكد أن هذه المشروعات العلمية التي يقدمها علماء الأزهر الشريف، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، بما تتضمنه من معانٍ وقيم راسخة وفوائد جمة، تعزز قيم التسامح والاعتدال، معتبرًا ذلك تعبيرًا عن روح الأزهر الشريف ودوره في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين.

وأشار ملك البحرين إلى أن ما تحمله هذه القيم من تقدير ورعاية ودعم أصبحت من ثوابت سياسة بلاده في تعزيز الحوار بين المسلمين وبين الأديان، وبناء مستقبل مشترك من أجل السلام.