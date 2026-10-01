شيخ الأزهر يبحث مع سفير بيلاروس تعزيز التعاون المشترك

التقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، السفير يفغيني سوبوليفسكي سفير بيلاروس لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأزهر والمؤسسات الدينية والعلمية في بيلاروس.

وأكد الإمام الأكبر، استعداد الأزهر الشريف لتخصيص عدد من المنح الدراسية للطلاب المسلمين في بيلاروس، للالتحاق بكليات جامعة الأزهر، سواء الكليات الشرعية والعربية، أو الكليات التطبيقية، ككليات الطب والصيدلة والهندسة.

وأضاف أن الأزهر على استعداد كامل لاستضافة أئمة بيلاروس وتدريبهم في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وفق برنامج متخصص تعده نخبة من أساتذة الأزهر وكبار علمائه، ويستهدف صقل مهارات الأئمة في تفنيد الأفكار المتشددة، والتعامل مع قضايا الهوية والتعايش والمرأة في الإسلام، وغيرها من القضايا المعاصرة، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم لمعايشة نموذج التعايش المصري عن قرب.

من جانبه.. أعرب السفير البيلاروسي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقدير بلاده للدور الذي يضطلع به فضيلة الإمام الأكبر في تعزيز قيم السلام العالمي والحوار بين الأديان والثقافات، مؤكدًا حرص بلاده على ترسيخ التعاون وتطوير العلاقات بين الأزهر والمؤسسات الدينية في بيلاروس في مختلف المجالات الدينية والعلمية.

كما أشار السفير إلى تطلع بلاده إلى إجراء دراسات مشتركة مع الأزهر الشريف حول المخطوطات الإسلامية الموجودة في بيلاروس، بمشاركة أساتذة وعلماء الأزهر، فضلًا عن تنظيم معارض علمية مشتركة للتعريف بالتراث الإسلامي الموجود في بيلاروس.

ورحَّب الإمام الأكبر بتنظيم المعارض المشتركة حول التراث الإسلامي، وتبادل الزيارات بين الطلاب والأساتذة، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون العلمي والثقافي بين الجانبين.