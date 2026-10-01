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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد الدولي للمصارعة يوافق على ملف ترشيح مصر لاستضافة البطولة الأفريقية والدورة المؤهلة لأولمبياد 2028

سعيد صلاح
سعيد صلاح
عمرو مصطفى

تلقى الاتحاد المصري للمصارعة، برئاسة العميد سعيد صلاح، موافقة الاتحاد الدولي للمصارعة على قبول ملف ترشح مصر لاستضافة البطولة الأفريقية 2028 إلى جانب الدورة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

الاتحاد الدولي للمصارعة يوافق على ملف ترشيح مصر لاستضافة البطولة الأفريقية والدورة المؤهلة لأولمبياد 2028

وتتنافس مصر مع الجزائر على استضافة البطولتين حيث يسعى الاتحاد المصري إلى استكمال الإجراءات الخاصة بالملف انتظارا للقرار النهائي بشأن الدولة المستضيفة.

وقال العميد سعيد صلاح، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، إن قبول ملف مصر من جانب الاتحاد الدولي يمثل خطوة مهمة نحو استضافة البطولتين مؤكدا أن الاتحاد يعمل على تقديم ملف متكامل يعكس الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في تنظيم البطولات القارية والدولية.

وأضاف صلاح أن هناك ثقة كبيرة في قدرات مصر على استضافة البطولتين بالشكل الذي يليق بأهميتهما مشيرا إلى أن الاتحاد يسعى إلى توفير جميع عناصر النجاح بداية من صالات المنافسات وملاعب التدريب مرورا بالإقامة والتنقلات وصولًا إلى الجوانب التنظيمية والفنية بما يضمن خروج البطولتين بالصورة التي تليق باسم مصر.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للمصارعة أن استضافة البطولتين تمثل فرصة مهمة للتأكيد على قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى مشيرا إلى أن الاتحاد سيواصل التنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة لاستكمال الملف.

واختتم سعيد صلاح تصريحاته قائلا: «نتمنى أن تكلل جهودنا بالنجاح وأن تحصل مصر على حق استضافة البطولتين ونعمل بكل قوة من أجل تجهيز ملف قوي يعكس طموحاتنا في استضافة هذين الحدثين القاريين المهمين».

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسم الدولة المستضيفة للبطولتين، في ظل المنافسة بين الملفين المصري والجزائري على استضافة البطولة الأفريقية 2028 والدورة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

سعيد صلاح الاتحاد المصري للمصارعة البطولة الإفريقية دورة الألعاب الأفريقية

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