هل يلتقي الأبناء بآبائهم المتوفين في الجنة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المواطنين حول “إمكانية رؤية الآباء والأمهات المتوفين يوم القيامة وفي الجنة”.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح، أنه إذا أكرم الله- سبحانه وتعالى- الإنسان بدخول الجنة، ودخل الآباء والأبناء الجنة؛ فإنهم يلتقون فيها بإذن الله، مستشهدًا بقوله- تعالى-: «ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم».

رؤية الوالدين والصالحين في الجنة

وأضاف أن الله- سبحانه وتعالى- إذا أنعم على العبد بالعمل الصالح، ووفقه للعبادة والطاعة، ثم كتب له دخول جنة الخلد؛ فإنه يرى والديه وأهله من الصالحين في الجنة.

وأشار إلى أن صلة الإنسان بوالديه وأهله “صلة فطرية لا تنقطع”، وأن مشاعر الحب والارتباط تبقى "حتى في الآخرة”، لافتًا إلى أن الجنة تجمع الصالحين من الآباء والأبناء والأزواج بإذن الله.

ونوه بأن أهم ما ينبغي على الإنسان؛ هو التمسك بالتقوى والعمل الصالح الذي يقربه من الله سبحانه وتعالى لنيل هذا الفضل العظيم.