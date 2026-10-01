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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مش مجرد حي.. سيف أبو النجا: البارون إمبان كان عايز يعمل مجتمع «السكان يحبوه»

سيف أبو النجا
سيف أبو النجا
رحمة سمير

كشف الفنان سيف أبو النجا، خلال استضافته في برنامج «كلام الناس»، تفاصيل من تاريخ نشأة منطقة مصر الجديدة، موضحًا أن البارون إدوار إمبان لم يكن ينظر إلى المنطقة باعتبارها مجرد حي سكني؛ وإنما كان هدفه إنشاء مجتمع يرتبط به السكان ويشعرون بالألفة تجاهه.

وقال سيف أبو النجا، إن البارون استعان بمخططين ومعماريين بلجيكيين، من بينهم ألكسندر مارسيل، لتنفيذ رؤيته، موضحًا أن فكرته الأساسية كانت إقامة مجتمع «يحبه السكان».

وأشار إلى أن البارون حرص على اختيار أسماء شوارع مصر الجديدة بطريقة تربط السكان بالمكان، موضحًا أن الشوارع حملت أسماء مدن ومحافظات مصرية، مثل أسوان وأسيوط والمنصورة وطنطا، حتى يشعر القادمون من مختلف أنحاء مصر بالألفة مع المنطقة.

وأوضح أن أحد الشوارع حمل اسم «الأهرام»، مشيرًا إلى أن ذلك ارتبط برؤية البارون للأهرامات الثلاثة، ورغبته في تعديل امتداد أحد محاور المنطقة بحيث ينتهي في اتجاه يسمح برؤية الأهرامات.

وتطرق سيف أبو النجا إلى تفاصيل اختيار موقع مصر الجديدة، موضحًا أن البارون التقى بغوص نوبار، نجل نوبار باشا، الذي كان يعمل في مجال العمارة، وناقشا الأراضي التي يمكن تطويرها في القاهرة.

وأضاف أن من بين المناطق المطروحة جنوب القاهرة، ومنها المنطقة التي أصبحت لاحقًا المعادي، إلا أن البارون اختار الاتجاه إلى عين شمس، بعدما رأى أن المنطقة مناسبة لتنفيذ مشروعه.

وأكد سيف أبو النجا أن الفكرة التي ميزت مصر الجديدة عن مناطق أخرى، كانت قائمة على مفهوم «المجتمع»، وليس مجرد إنشاء فيلات وشوارع، موضحًا أن البارون كان يهتم بأن يرتبط السكان بالمكان ويحبوا الذهاب إليه.

وأشار إلى أن وجود أماكن مثل السينما وغيرها من العناصر الخدمية والترفيهية كان جزءًا من هذه الرؤية، قائلًا إن البارون كان يرى أن «المجتمع هو الأساس، مش الحجر».

واختتم سيف أبو النجا حديثه بالتأكيد على أن فلسفة إنشاء مصر الجديدة قامت على الإنسان والمجتمع، وليس فقط على المباني والفيلات والحدائق.

سيف أبو النجا البارون مجتمع السكان حي سكني

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