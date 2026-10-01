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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سيف أبو النجا: أبناء جمال عبدالناصر كانوا يتعاملون مع المدرسين والزملاء دون امتيازات

سيف أبو النجا
سيف أبو النجا
رحمة سمير

كشف الفنان سيف أبو النجا جانبًا من ذكرياته خلال مرحلة الطفولة والدراسة، متحدثًا عن زمالته لأبناء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مدرسة القومية، ومؤكدًا أن طريقة تربيتهم كانت نموذجًا للتواضع والمساواة مع زملائهم، بعيدًا عن مظاهر التمييز المرتبطة بمكانة والدهم.

وقال سيف أبو النجا، خلال استضافته في برنامج «كلام الناس»، إن أبناء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كانوا يحظون بمحبة زملائهم، مشيرًا إلى أن ما لفت انتباهه في تلك الفترة هو أسلوب تربية الرئيس لأبنائه.

وأوضح أن أبناء عبد الناصر كانوا يرتدون ملابس وأحذية عادية مثل بقية الطلاب، دون تمييز أو ارتداء أشياء أعلى مستوى من إمكانات زملائهم، مستعيدًا ذكرياته عن الأحذية الرياضية التي كان الطلاب يستخدمونها في اللعب، والتي كان أبناؤه يرتدون مثلها.

وأشار أبو النجا إلى أن أبناء الرئيس الراحل لم يكونوا يشعرون زملاءهم بأنهم مختلفون عنهم بسبب مكانة والدهم، مستشهدًا بموقف تعرض له أحدهم داخل المدرسة، بعدما أحضر زميل هدية عبارة عن كرة صغيرة، تسببت في إحداث ضوضاء داخل الفصل.

وأضاف أن المدرس تعامل مع الموقف بصورة طبيعية، وطلب حضور ولي أمر الطالب، دون أن يكون على علم بأنه نجل رئيس الجمهورية، وهو ما اعتبره دليلًا على أن أبناء عبد الناصر كانوا يعيشون بين زملائهم دون امتيازات ظاهرة.

وأكد الفنان سيف أبو النجا أن أبناء جمال عبد الناصر كانوا قدوة في التواضع، مشيرًا إلى أن زملاءهم لم يكونوا يشعرون بأنهم أبناء رئيس الجمهورية، بل كانوا يتعاملون معهم باعتبارهم طلابًا عاديين داخل المدرسة.

ولفت إلى أن هذه المواقف اليومية، سواء في الملابس أو التعامل مع المدرسين والزملاء، عكست أسلوبًا تربويًا قائمًا على المساواة وعدم استغلال المكانة الاجتماعية أو السياسية.

واختتم سيف أبو النجا حديثه بالإشادة بطريقة تربية أبناء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مؤكدًا أن تجربته معهم في مدرسة القومية تركت لديه انطباعًا بأن التواضع والمساواة كانا جزءًا أساسيًا من نشأتهم، وأنهم لم يحصلوا على معاملة استثنائية بسبب مكانة والدهم.

التاريخالمصري حوار المدرسة التربية جمال عبدالناصر

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