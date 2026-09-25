رسالة نارية من ياسمين عز للسيدات بشأن أزواجهن في يوم الإجازة

طالبت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الجمعة، الزوجات بالاهتمام بأزواجهن خلال يوم الإجازة، وخاصة يوم الجمعة، مؤكدة أهمية العناية بالزوج وتلبية احتياجاته.

وقالت ياسمين عز خلال تقديمها برنامج «كلام الناس»، إن يوم الجمعة يمثل فرصة للزوجة للاهتمام بزوجها، داعية إلى إعداد الطعام له وتقديم ما يفضله خلال يوم الإجازة.

وتابعت الإعلامية ياسمين عز حديثها قائلة: «قومي اغلي كوبيتين كرواية، وهاتي لجوزيك عنب بناتي، والبايظ اللي فيه دود كليه انتي مفيد ليكي وبروتين حيواني، ولو تعبني خدي علاج ولو متي خدي شربة هتصحي تاني».

وفي رسالة تحمل طابعًا ساخرًا، تحدثت ياسمين عز عن طريقة اهتمام الزوجة بزوجها خلال يوم الإجازة، داعية إياها إلى الاهتمام بتفاصيل يومه وتقديم الطعام والاحتياجات التي يفضلها.