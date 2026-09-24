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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فولكس فاجن تتوقع ضربة جديدة في الصين.. انكماش السوق يهدد مبيعات 2026

فولكس فاجن
فولكس فاجن
كريم عاطف

تستعد شركة فولكس فاجن لمواجهة عام صعب في السوق الصينية، بعدما حذرت من احتمال انكماش سوق سيارات الركوب هناك بنحو 20% خلال 2026، في ظل استمرار تراجع الطلب وتصاعد المنافسة من الشركات الصينية، خصوصا في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة.

وقال رالف براندشتاتر، الرئيس التنفيذي لـ فولكس فاجن الصين، إن حجم التراجع المتوقع يعادل، من حيث التأثير على السوق، الضغوط التي شهدها القطاع خلال فترة جائحة كورونا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تتراجع فيه مبيعات فولكس فاجن داخل الصين بوتيرة واضحة، فقد سجلت مبيعات الشركة انخفاضا بنسبة 36.6% خلال الربع الثاني، وهو أكبر تراجع فصلي لها في السوق الصينية منذ الربع الأخير من عام 2021.

وتواجه العلامات الأجنبية تغير سريع في السوق الصينية، مع انتقال جزء كبير من اهتمام المستهلكين إلى السيارات الكهربائية والهجينة، في الوقت الذي طورت فيه الشركات المحلية منتجاتها من حيث التكنولوجيا والسعر وسرعة طرح الطرازات الجديدة.

كما أظهرت بيانات السوق استمرار الضغوط على مبيعات السيارات المحلية في الصين، في حين حافظت صادرات شركات السيارات الصينية على مستويات قوية نسبيا، ما يعكس توسع المصنعين الصينيين في الأسواق الخارجية بالتزامن مع صعوبة المنافسة داخل السوق المحلية.

وتحاول فولكس فاجن التعامل مع هذه المتغيرات من خلال استراتيجية "في الصين، من أجل الصين"، التي تعتمد على زيادة تطوير السيارات محليا وتسريع طرح طرازات جديدة تناسب احتياجات المستهلك الصيني.

وتخطط المجموعة لطرح أكثر من 20 طراز جديد من سيارات الطاقة الجديدة، في محاولة لاستعادة جزء من قدرتها التنافسية في سوق يتغير بسرعة.

وتنعكس صعوبات السوق الصينية أيضا على توقعات المجموعة المالية لعام 2026، حيث خفضت فولكس فاجن تقديراتها للإيرادات إلى نحو 315 مليار يورو، مع توقع وصول هامش العائد التشغيلي إلى 1% فقط.

وتشير هذه الأرقام إلى حجم الضغوط التي تواجه المجموعة، ليس فقط بسبب تراجع الطلب، وإنما أيضا نتيجة التحول المتسارع نحو السيارات الكهربائية واشتداد المنافسة من المصنعين الصينيين داخل أكبر سوق للسيارات عالميا.

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بالصور

فولكس فاجن تتوقع ضربة جديدة في الصين.. انكماش السوق يهدد مبيعات 2026

فولكس فاجن
فولكس فاجن
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