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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التصعيد مستمر.. غارة إسرائيلية على بلدة حولا جنوب لبنان

غارة اسرائيلية
غارة اسرائيلية
القسم الخارجي

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، الأربعاء، غارة استهدفت أطراف بلدة حولا في جنوب لبنان، في أحدث هجوم يطال المنطقة الحدودية وسط استمرار التصعيد الميداني.

وأفادت تقارير لبنانية بأن الغارة استهدفت أطراف البلدة من جهة وادي السلوقي، دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم.

وتأتي الغارة في سياق سلسلة من الغارات والقصف الإسرائيلي الذي طال خلال الساعات الماضية مناطق عدة في جنوب لبنان، بينها وادي الحجير ووادي السلوقي ومناطق في قضاءي النبطية ومرجعيون.

 كما تحدثت الوكالة الوطنية للإعلام عن تفجيرات وقصف مدفعي إسرائيلي في عدد من البلدات الجنوبية.

وشهدت منطقة حولا ومحيطها خلال الفترة الأخيرة تحركات عسكرية إسرائيلية وتوترًا متصاعدًا، في وقت لا تزال فيه أجزاء من جنوب لبنان تشهد عمليات عسكرية وقصفًا متبادلًا، رغم التفاهمات والترتيبات التي تستهدف تثبيت الهدوء على الحدود.

وتتزامن التطورات مع استمرار المساعي السياسية والأمنية لاحتواء التصعيد بين لبنان وإسرائيل، فيما تواصل بيروت التأكيد على ضرورة احترام سيادتها وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.

وتبقى الأوضاع الميدانية في الجنوب مرشحة لمزيد من التوتر في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية والتحركات العسكرية على امتداد المناطق الحدودية.

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