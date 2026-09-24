سنتكوم: تغيير مسار 115 سفينة تجارية منذ إعادة حصار إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن القوات الأمريكية غيّرت مسار 115 سفينة تجارية حتى 23 سبتمبر، في إطار تنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران، في أحدث حصيلة تكشف استمرار الإجراءات الأمريكية المرتبطة بحركة الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية.

وقالت «سنتكوم» إن القوات الأمريكية تواصل تطبيق ما وصفته بـ«الحصار الصارم»، فيما يأتي الرقم الجديد بعد إعلانها في وقت سابق تغيير مسار 110 سفن، بما يعني إضافة 5 سفن إلى الحصيلة خلال فترة قصيرة.

وتفرض الولايات المتحدة الحصار على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، في إطار الضغوط التي تمارسها واشنطن على طهران، بالتزامن مع استمرار الحرب والتوترات العسكرية بين الجانبين.

وفي المقابل، تؤكد واشنطن أن إجراءات الحصار لا تعني إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الممر الجنوبي للمضيق لا يزال مفتوحًا، مشيرًا إلى استمرار مرور شحنات النفط عبره.

وتأتي التطورات البحرية بالتزامن مع تحركات دبلوماسية بين واشنطن وطهران، إذ قالت إيران إنها مستعدة لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الشحن خلال أسبوع إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار عن الموانئ الإيرانية.

ويظل وضع مضيق هرمز وحركة السفن التجارية من أبرز الملفات المرتبطة بالصراع، نظرًا لأهمية الممر الملاحي بالنسبة لتدفقات النفط العالمية، فيما تواصل الولايات المتحدة التأكيد على استمرار وجود قواتها البحرية في المنطقة لضمان حركة الملاحة وتنفيذ إجراءاتها ضد إيران.