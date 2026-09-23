الزمالك يدرس إعارة موهبة الفريق في يناير بعد رحيل بيزيرا

بدأ نادي الزمالك التحرك مبكرًا بشأن ملف الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحرمان النادي من إبرام تعاقدات جديدة، وذلك بعد رحيل البرازيلي خوان بيزيرا إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وتدرس إدارة الزمالك والجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إمكانية خروج أحد لاعبي الفريق على سبيل الإعارة خلال شهر يناير المقبل، في ظل صعوبة حصوله على فرصة كافية للمشاركة مع الفريق الأول خلال الموسم الجاري.

الزمالك يخطط لإعارة محمود الشناوي

ويأتي محمود الشناوي، حارس مرمى الزمالك الشاب، على رأس الأسماء المرشحة للخروج على سبيل الإعارة في يناير، حيث تسعى إدارة النادي إلى إيجاد عرض مناسب للاعب حتى نهاية الموسم.

ويستهدف الزمالك من وراء إعارة الشناوي منحه فرصة أكبر للمشاركة في المباريات واكتساب الخبرات، بدلًا من استمرار ابتعاده عن حسابات الجهاز الفني وعدم حصوله على دقائق لعب كافية مع الفريق الأول.

وتزداد صعوبة مشاركة الشناوي في ظل وجود عدد من حراس المرمى الذين يسبقونه في ترتيب الاختيارات، وهم مهدي سليمان ومحمد عواد ومحمد صبحي وعمر عبد العزيز.

كما لم يتضمن قائمة الزمالك الأفريقية اسم محمود الشناوي، وهو ما يقلل من فرص مشاركته في البطولات القارية خلال الفترة المقبلة، ويدفع النادي إلى دراسة خروجه على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الشتوية.

كأس عاصمة مصر فرصة للشباب والبدلاء

ومن المنتظر أن تمثل بطولة كأس عاصمة مصر فرصة أمام الجهاز الفني للزمالك لمنح عدد من اللاعبين الشباب والبدلاء فرصة المشاركة، وتقييم مستوياتهم قبل اتخاذ قرارات بشأن مستقبلهم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعادة ترتيب قائمة الفريق، بعد رحيل خوان بيزيرا إلى شباب الأهلي دبي، في صفقة بلغت قيمتها 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليون دولار كمتغيرات وحوافز وفقًا للاتفاق بين الناديين.

ويواصل الزمالك حاليًا دراسة احتياجات الفريق وملف اللاعبين المرشحين للرحيل، سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.