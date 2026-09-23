رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يتابع مصنع إنتاج التمور

تابع عمار منصور، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، يرافقه كامل محمد إبراهيم، نائب ثان رئيس المركز، سير العمل داخل مصنع إنتاج التمور للاطمئنان على مراحل الإنتاج وفرز وتعبئة وتغليف التمور، والوقوف على مستوى الجودة وسلامة المنتجات.

وأكد رئيس المركز حرص الوحدة المحلية على دعم المشروعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار المحلي، وتذليل أي معوقات أمام المستثمرين، بما يسهم في زيادة الإنتاج وفتح آفاق للتسويق والتصدير، وتوفير فرص عمل لأبناء المركز ودعم الاقتصاد المحلي.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادى الجديد.