أمل عمار تشارك في مؤتمر الهوية الوطنية جذور راسخة

شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في حلقة نقاشية بعنوان «استراتيجيات تعزيز الهوية بين الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني»، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر «الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة»، المنعقد بمكتبة الإسكندرية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني.

وترأست الحلقة النقاشية الدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية وعضو لجنة الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري والذكاء الاصطناعي بالمجلس الأعلى للثقافة، بمشاركة الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية والمديرة التنفيذية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تناولت الحلقة النقاشية عددًا من المحاور المتعلقة بتعزيز الهوية الوطنية والمجتمعية، وأهمية التكامل بين الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني في ترسيخ القيم الإيجابية، إلى جانب بحث آليات دعم النشء والشباب وبناء شخصياتهم، بما يسهم في تعزيز تماسك المجتمع وترسيخ الهوية الوطنية.



وشارك في الحلقة النقاشية كل من الدكتورة هالة رمضان، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، و الدكتورة سامية قدري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والدكتور أيمن عبد الوهاب، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،و الدكتورة ليلى البهنساوي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، والدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير.