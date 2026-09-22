قومي المرأة يشارك في اللجنة التحضيرية لتقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شارك المجلس القومي للمرأة في أعمال اللجنة التحضيرية لتقييم المشروعات المشاركة في الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث شاركت نشوى مصطفى، القائم بأعمال المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس القومي للمرأة، وأميرة إبراهيم ، مدير عام الإدارة العامة للدعم الفني للفروع بالمجلس، والدكتورة ريهام يحيى، والدكتورة سميرة صالح، عضوتا فرع المجلس بمحافظة القاهرة، وذلك بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء من الوزارات والجهات المختلفة، في إطار التنسيق وتكامل الخبرات لضمان دقة وموضوعية عملية التقييم.



وعلى هامش المشاركة في أعمال اللجنة، أكدت نشوى مصطفى أن مشاركة المجلس في أعمال اللجنة تأتي في إطار حرصه على دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتشجيع الابتكار والمشروعات الخضراء والذكية، مشيرة إلى أهمية تكامل جهود وخبرات الجهات المشاركة في عملية التقييم، بما يسهم في تحقيق الدقة والموضوعية في اختيار المشروعات، ودعم الحلول المبتكرة التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

هذا وقد شملت أعمال اللجنة تقييم المشروعات المشاركة وفقًا لمعايير وشروط المبادرة، تمهيدًا لاختيار 60 مشروعًا، بواقع 10 مشروعات عن كل فئة من فئات المبادرة الست، لعرضها على اللجنة الوطنية للتحكيم بالمبادرة، برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، لاختيار 18 مشروعًا فائزًا، بواقع 3 مشروعات عن كل فئة.