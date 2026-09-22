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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ المنيا يشهد انطلاق قافلة «مصر الخير» الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة.. خدمات مجانية لـ400 مستفيد وتسليم 20 كرسيًا متحركًا

محافظ المنيا يشهد انطلاق قافلة مصر الخير الطبية لذوي الإعاقة
محافظ المنيا يشهد انطلاق قافلة مصر الخير الطبية لذوي الإعاقة
ايمن رياض

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات القافلة الطبية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنظمها مؤسسة «مصر الخير» بتمويل من بنك مصر، بمجمع خدمات مسجد صلاح الدين بمدينة المنيا، على مدار يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والعلاجية والتأهيلية بالمجان لنحو 400 مستفيد من مختلف مراكز وقرى المحافظة، إلى جانب تسليم 20 كرسيًا متحركًا للحالات المستحقة.

وأكد اللواء عماد كدواني، أن الدولة تمضي في ترسيخ منظومة متكاملة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير سبل الدعم والتمكين لهم، مشيرًا إلى أن القافلة تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي، للوصول بالخدمات الصحية والتأهيلية إلى المستحقين في مختلف المناطق.

وأعرب المحافظ عن تقديره للجهود التي تبذلها مؤسسة «مصر الخير» وبنك مصر في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا اهتمام المحافظة بتوفير أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، والاستجابة لاحتياجاتهم، ومواصلة دعم المبادرات والشراكات المجتمعية التي تسهم في دمجهم وتمكينهم وتعزيز قدرتهم على ممارسة حياتهم بصورة أكثر استقلالية والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

من جانبها، أوضحت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة «مصر الخير»، أن القافلة تستهدف نحو 400 مستفيد، وتقدم خدمات الكشف الطبي والتشخيص والعلاج من خلال 8 تخصصات تشمل العظام، والباطنة، والجراحة، والمسالك البولية، والقلب، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، والمخ والأعصاب، والرمد، إلى جانب إجراء التحاليل الطبية، وصرف الأدوية والمستلزمات الطبية بالمجان، وتجهيز النظارات للحالات المستحقة.

وأضافت أن القافلة تضم فريقًا متخصصًا في مجال الأجهزة التعويضية والسمعيات، لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد احتياجات الحالات وإجراء القياسات، مع توفير الأطراف الصناعية والسماعات الطبية والكراسي المتحركة بمختلف أنواعها، مشيرة إلى أنه سيتم تسليم 20 كرسيًا متحركًا للحالات التي تم بحث احتياجاتها، بحضور محافظ المنيا.

وأشارت إلى أن القافلة تتضمن كذلك إجراء التحويلات الطبية للحالات التي تستدعي مزيدًا من الفحوصات أو الأشعة أو التدخلات الجراحية، وفقًا للتقييم الطبي لكل حالة، لافتة إلى أن قافلة المنيا تأتي ضمن سلسلة من القوافل الطبية المتخصصة التي تنفذها مؤسسة «مصر الخير» بتمويل من بنك مصر، بعد تنفيذ قوافل مماثلة في محافظات الدقهلية والشرقية والإسكندرية، واستكمالها بمحافظة البحيرة خلال الشهر الجاري.

من جانبه، أكد عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، استمرار المديرية في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم وتوفير الرعاية والخدمات الطبية للفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن جهود مؤسسات المجتمع المدني لا تقتصر على تنظيم القوافل الطبية وتقديم المساعدات، وإنما تمتد إلى تنفيذ مبادرات تنموية ومجتمعية متكاملة.

وأضاف أن من بين هذه المبادرات مبادرة «بكرة مدارس»، التي تم تنفيذها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، من خلال التعاون بين مؤسسة «مصر الخير» ووزارة التضامن الاجتماعي، لتوزيع 25 ألف شنطة مدرسية على الطلاب المستحقين.

وأوضحت الدكتورة الشيماء علي طه، وكيل مديرية الصحة بالمنيا، أن الدعم الطبي للقافلة يأتي بالتعاون مع مستشفى الراعي الصالح بسمالوط، مؤكدة أهمية تكامل وتضافر جهود مختلف الجهات والمؤسسات لتقديم أفضل مستوى من الرعاية والخدمات الطبية للمرضى، وموجهة الشكر لمحافظ المنيا على دعمه المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة.

تدخلات طبية 

وأضافت هدى سيف ، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالمنيا، أن خدمات القافلة الطبية لا تقتصر على تقديم الخدمة الطبية خلال يومي التنفيذ فقط، وإنما يتم حصر الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية ممتدة وإجراء التحويلات الطبية اللازمة، وإدراج الحالات المستحقة ضمن منظومة التحويلات الخارجية لاستكمال الفحوصات والأشعة التشخيصية وإجراء العمليات الجراحية والتدخلات الطبية اللازمة، وفقًا للحالة والاحتياج الطبي لكل مستفيد.

حضر الفعاليا  وهدى سيف، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير، وعبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، والدكتورة الشيماء علي طه، وكيل مديرية الصحة بالمنيا ، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا.
 

محافظ المنيا قافلة طبية مصر الخير ذوي الاعاقة أجهزة تعويضية

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