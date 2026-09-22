تحرير 300 مخالفة على المخابز والأسواق والمحال التجارية بالمنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط المخالفات والتأكد من جودة وسلامة السلع المعروضة للمواطنين، والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية كثفت حملاتها التفتيشية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وأسفرت عن تحرير 300 مخالفة تموينية متنوعة، شملت المخابز البلدية والأسواق والمحال والأنشطة التجارية المختلفة، إلى جانب ضبط سلع مجهولة المصدر والتحفظ عليها قبل طرحها وتداولها بالأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشملت المخالفات 230 مخالفة بالمخابز البلدية، و40 محضرًا بالأسواق والمحال التجارية، تضمنت 7 محاضر لحيازة سلع مجهولة المصدر، تم خلالها التحفظ على 100 كرتونة بسكويت و50 لفة ملح طعام وكميات من البقوليات، إلى جانب مخالفات تتعلق بالفواتير والشهادات الصحية والإعلان عن الأسعار. كما تم تحرير 30 محضرًا للبدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، لمخالفات متنوعة تتعلق بممارسة النشاط وصرف المقررات التموينية والإعلان عنها.