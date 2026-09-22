خليجي 27 على موعد مع مطاردة الأرقام.. الكويت في الصدارة والسعودية تلاحقها والهدافون يبحثون عن المجد

مع انطلاق منافسات كأس الخليج العربي لكرة القدم غدا، الأربعاء، في نسختها السابعة والعشرين، لا تبدأ البطولة من نقطة الصفر وإنما تدخل الملاعب وهي تحمل فوق كتفيها أكثر من خمسة عقود من التاريخ بعدما تحولت النسخ الـ26 الماضية إلى سجل ضخم من المباريات والأهداف والبطولات والأسماء التي صنعت ذاكرة الكرة الخليجية.

وتفتح خليجي 27 صفحة جديدة في هذا السجل بعدما شهدت النسخ السابقة 406 مباريات شهدت تسجيل 1015 هدفًا بمعدل بلغ 2.5 هدف في المباراة الواحدة فيما تتوزع الأرقام القياسية بين المنتخبات الثمانية المشاركة في مشهد يعكس اختلاف الحضور بين أبطال اعتادوا الصعود إلى منصة التتويج ومنتخبات لا تزال تبحث عن صناعة تاريخها في البطولة.

الكويت صاحب العلامة الأبرز

ويبقى منتخب الكويت صاحب العلامة الأبرز في تاريخ كأس الخليج بعدما جمع الأزرق بين الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب والصدارة الهجومية، إذ توج بالبطولة 10 مرات، كما سجل لاعبوه 206 أهداف ليصبح المنتخب الأكثر تتويجًا والأكثر تسجيلًا في تاريخ المسابقة.

وخاض المنتخب الكويتي 120 مباراة خلال 26 مشاركة، وهو العدد الأكبر بين المنتخبات، حقق خلالها 59 انتصارًا وتعادل في 26 مباراة وخسر 35 مواجهة، فيما استقبلت شباكه 119 هدفًا، ليصل فارقه التهديفي إلى +87، وهو أيضًا أفضل فارق تهديفي بين منتخبات البطولة.

السعودية الأكثر فوزا

لكن صدارة الكويت في عدد الانتصارات لم تصمد أمام منافسها السعودي، إذ يحتفظ الأخضر بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالمباريات بعدما حقق 60 انتصارًا خلال 117 مباراة متقدمًا بفوز واحد على الكويت.

وخلال 25 مشاركة، حقق المنتخب السعودي 60 انتصارًا مقابل 25 تعادلًا و32 خسارة، وسجل لاعبوه 176 هدفًا، وهو ثاني أعلى رصيد تهديفي في تاريخ البطولة، بينما استقبلت شباكه 114 هدفًا بفارق تهديفي بلغ +62.

ويأتي العراق في المرتبة التالية من حيث الحضور الرقمي، بعدما خاض 69 مباراة خلال 15 مشاركة حقق خلالها 33 انتصارًا و23 تعادلًا مقابل 13 خسارة وسجل 122 هدفًا واستقبل 65 بفارق تهديفي بلغ +57 إلى جانب تتويجه باللقب في أربع مناسبات.

أما قطر التي شاركت في جميع النسخ تقريبًا بخوضها 26 مشاركة فلعبت 119 مباراة حققت خلالها 42 فوزًا و34 تعادلًا مقابل 43 خسارة وسجلت 144 هدفًا واستقبلت 143 لتكشف أرقامها عن واحدة من أكثر الإحصاءات توازنًا في تاريخ البطولة بفارق تهديفي لا يتجاوز هدفًا واحدًا رغم تتويجها باللقب ثلاث مرات.

البحرين ملك التعادلات

وفي سباق الأرقام، تمتلك البحرين علامة خاصة بعدما أصبحت صاحبة الرقم القياسي في عدد التعادلات حيث انتهت 36 مباراة من مواجهاتها بالتعادل.

وخاض المنتخب البحريني 117 مباراة خلال 25 مشاركة فاز في 39 مباراة وتعادل في 36 وخسر 42 وسجل 131 هدفًا واستقبل 144 بفارق تهديفي بلغ -13 فيما توج بكأس الخليج مرتين.

وتملك الإمارات بدورها سجلًا قريبًا من البحرين من حيث عدد المشاركات والمباريات بعدما خاضت 117 مباراة خلال 25 مشاركة حققت خلالها 41 فوزًا و32 تعادلًا مقابل 44 خسارة وسجلت 122 هدفًا واستقبلت 150 بفارق تهديفي بلغ -28 وتوجت باللقب مرتين.

عمان الأكثر خسارة

وعلى الجانب الآخر من جدول الأرقام، تظهر عُمان بصورة مختلفة إذ تحمل الرقم القياسي في عدد الخسائر والأهداف المستقبلة بعدما خاضت 117 مباراة خلال 24 مشاركة حققت خلالها 25 انتصارًا و30 تعادلًا مقابل 62 خسارة وهو العدد الأكبر بين جميع المنتخبات.

واستقبلت شباك المنتخب العماني 192 هدفًا مقابل تسجيل لاعبيه 99 هدفًا ليصل فارقه التهديفي إلى -93 وهو أكبر فارق سلبي في تاريخ البطولة رغم نجاح الأحمر في كسر هيمنة الكبار والتتويج باللقب مرتين.

أما اليمن، فيبقى المنتخب الأقل حضورًا بين أصحاب السجل الإحصائي بعدما شارك في 11 نسخة وخاض 36 مباراة حقق خلالها فوزًا واحدًا فقط مقابل ستة تعادلات و29 خسارة وسجل 15 هدفًا واستقبل 88 بفارق تهديفي بلغ -73 دون أن ينجح حتى الآن في اعتلاء منصة التتويج.

الكويت.. حكاية البطولة مع الألقاب والأهداف

إذا كانت الأرقام تعكس جانبًا من تاريخ كأس الخليج فإن اسم الكويت يظهر في أكثر من خانة بعدما فرض الأزرق نفسه كأكثر المنتخبات تتويجًا باللقب برصيد 10 بطولات متفوقًا على العراق صاحب أربعة ألقاب فيما حصدت السعودية وقطر ثلاثة ألقاب لكل منهما مقابل لقبين لكل من الإمارات والبحرين وعُمان.

ولا تتوقف الهيمنة الكويتية عند عدد البطولات بل تمتد إلى قائمة الهدافين التاريخيين التي يتصدرها جاسم يعقوب برصيد 18 هدفًا، بينما يأتي مواطنه فيصل الدخيل وجاسم الهويدي برصيد 14 هدفًا لكل منهما ويوسف سويد وبدر المطوع بـ12 هدفًا.

وبذلك تملك الكويت حضورًا استثنائيًا في قائمة أبرز الهدافين بعدما ظهر خمسة لاعبين كويتيين ضمن الأسماء التسعة التي تتصدر القائمة التاريخية.

وفي المركز الثاني، يأتي العراقي حسين سعيد والسعودي ماجد عبد الله ولكل منهما 17 هدفًا ليصبح الفارق بين الثلاثة الأوائل هدفًا واحدًا فقط في واحدة من أكثر المنافسات التاريخية تقاربًا في سجل هدافي البطولة.

ويأتي القطري منصور مفتاح والإماراتي علي مبخوت برصيد 13 هدفًا لكل منهما فيما يكمل يوسف سويد وبدر المطوع قائمة الخمسة الأوائل برصيد 12 هدفًا لكل لاعب.