قائمة العراق المشاركة في بطولة خليجي 27

أعلن الأسترالي جراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب العراق، قائمة أسود الرافدين، المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 27”.

وتنطلق بطولة خليجي 27، يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر المقبل، ويتواجد منتخب العراق في المجموعة الأولى برفقة الكويت وعمان والسعودية.

وجاءت قائمة العراق كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد باسل – حسين حسن – محمد صالح

خط الدفاع: أحمد يحيى – محمد دلاور – ميرخاس دوسكي – يوسف الإمام – آكام هاشم – زيد تحسين – ميثم جبار – مصطفى سعدون

خط الوسط: زيدان إقبال – إبراهيم بايش – محمد قاسم – كيفن يعقوب – عبد الرزاق قاسم – حيدر عبد الكريم – أمير العماري – زيد إسماعيل – بسام شاكر – يوسف النصراوي – علي جاسم – أحمد قاسم

خط الهجوم: علي الحمادي – أيمن حسين – سيف رشيد