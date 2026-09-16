الكهرباء: تحصيل 18.67 مليار جنيه من سارقي التيار

نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ما يتم تداوله من معلومات بشأن تراجع جهود مواجهة سرقات التيار الكهربائي، كاشفة عن تحصيل نحو 18.67 مليار جنيه، عن محاضر سرقات التيار خلال العامين الماليين الماضيين، بزيادة بلغت 62% عن الفترة المناظرة.

وأوضح المركز الإعلامي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى بيان رسمي أن شركات توزيع الكهرباء، بالتعاون مع مباحث الكهرباء، كثفت إجراءات مواجهة سرقات التيار، وأسفرت الحملات عن تحرير نحو 4.44 مليون محضر خلال العامين الماليين الماضيين.

وأكد المركز أن تكثيف إجراءات مواجهة سرقات التيار ساهم في تحسن مؤشرات الفقد بشركات توزيع الكهرباء، حيث تراجعت نسبة الفقد الإجمالية من 19.66% خلال العام المالي 2023/2024 إلى 18.93% في 2024/2025، ثم إلى 17.67% خلال 2025/2026.

كما كثفت شركات التوزيع أعمال تركيب العدادات الكودية، والتي بلغت نحو 3.1 مليون عداد خلال العامين الماضيين، بزيادة تقارب 60% عن الفترة المناظرة، بالتزامن مع تحسن متوسط سرعة تركيب العدادات إلى 20 يومًا، مقابل 50 يومًا خلال الفترة المناظرة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن جهود تحسين منظومة توزيع الكهرباء انعكست أيضًا على مؤشرات جودة الخدمة، حيث انخفض متوسط زمن العطل لكل مشترك إلى 103 دقائق خلال 2025/2026 مقابل 147 دقيقة عام 2021/2022، كما تراجع متوسط زمن الفصل لكل انقطاع إلى 75 دقيقة مقابل 88 دقيقة، وانخفض متوسط عدد مرات الانقطاع لكل مشترك إلى 1.3 مرة مقابل 1.7 مرة.

وأوضح البيان ان إجمالي عدد مشتركي الكهرباء بنهاية العام المالي 2025/2026 بلغ نحو 45.4 مليون مشترك، منهم 22.7 مليون مشترك بالعدادات مسبقة الدفع و22.6 مليون مشترك بالعدادات التقليدية.