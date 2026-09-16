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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماريسكا يدافع عن التحكيم بعد هدف هالاند في ديربي مانشستر

ماريسكا
ماريسكا
مجدي سلامة

رفض إنزو ماريسكا، المدير الفني لمانشستر سيتي، اختزال فوز فريقه على مانشستر يونايتد في الجدل الذي صاحب قرار تقنية حكم الفيديو رفض إنزو ماريسكا، المدير الفني لمانشستر سيتي، اختزال فوز فريقه على مانشستر يونايتدباحتساب هدف إيرلينج هالاند، مؤكدًا أن التركيز على الواقعة لا يجب أن يحجب الأداء الذي قدمه فريقه خلال المباراة.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على غريمه مانشستر يونايتد بهدف دون رد، الأحد الماضي، في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم اضطراره لخوض أكثر من ساعة بعشرة لاعبين عقب طرد فيل فودن في الدقيقة 23، إثر ركله برونو فرنانديز.

هدف السيتي

وسجل هالاند هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني، بعدما لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو للتأكد من موقف المهاجم النرويجي، قبل احتساب الهدف بداعي عدم وجود تسلل.

واعترفت لجنة الحكام لاحقًا بوقوع خطأ من تقنية حكم الفيديو المساعد خلال مراجعة اللعبة.

وقال ماريسكا، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة نوريتش سيتي في الدور الثالث من كأس الرابطة: "التحدث عن لحظة واحدة بعد تلك المباراة التي لعبناها لمدة 70 أو 75 دقيقة بعشرة لاعبين هو أمر غير مقبول، وأعتقد أن الأداء كان مذهلًا وأنا سعيد".

وأضاف: "من المعروف أن هناك خطأ وقد حدث ذلك، وهذا كل ما في الأمر، وأحيانًا تكون الأمور في صالحك، وأحيانًا تكون ضدك".

واستشهد ماريسكا بواقعة مثيرة للجدل شهدتها مواجهة سابقة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، عندما خسر فريقه 2-1 في يناير 2023، بعدما احتُسب هدف لبرونو فرنانديز رغم وجود ماركوس راشفورد في موقف تسلل أثناء الهجمة.

وكان ماريسكا ضمن الجهاز الفني لمانشستر سيتي في ذلك الوقت، مؤكدًا أن النادي لم يحصل على اعتذار عن الواقعة حتى الآن.

وقال: "قبل ثلاث سنوات، عندما كنت هنا، حدث الأمر نفسه تمامًا أمام مانشستر يونايتد، ولم يكن الهدف هدفًا صحيحًا ولم يعتذر أحد، وما زلنا ننتظر الاعتذار عن ذلك".

وفي سياق متصل، شدد ماريسكا على صعوبة المهمة التي يقوم بها مسؤولو تقنية حكم الفيديو، موضحًا أن اتخاذ قرارات حاسمة خلال فترة زمنية قصيرة يجعل وقوع الأخطاء أمرًا واردًا.

وتابع: "الأمر ليس سهلًا على مسؤولي تقنية حكم الفيديو المساعد ومن يجلسون أمام الشاشات، فاتخاذ قرار خلال 10 أو 20 ثانية مهمة صعبة، ومن الطبيعي أن تقع بعض الأخطاء أحيانًا".

ماريسكا التحكيم هالاند

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