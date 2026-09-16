مدرب منتخب هولندا السابق يعلن وفاة زوجته بعد صراع مع المرض

أعلن رونالد كومان، مدرب المنتخب الهولندي السابق، اليوم الأربعاء عن وفاة زوجته بارتينا بعد صراع مع مرض سرطان الثدي، عن عمر ناهز 65 عاماً.

وكتب كومان عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "ببالغ الحزن، ولكن أيضاً بكثير من الفخر والحب، نودع زوجتي الرائعة، وأغلى أم وجدة لنا"، وذلك إلى جانب صورة بالأبيض والأسود تجمعه بزوجته التي شاركها حياته على مدار 41 عاماً.

كان كومان يتولى تدريب المنتخب الهولندي في بطولة كأس العالم هذا العام، وكان قد صرح في يونيو - قبيل المباراة الافتتاحية للفريق - بأنه يأمل أن تتمكن بارتينا من تأجيل جلسة علاج أسبوعي لمرض سرطان الثدي (الذي عاودها) والسفر إلى الولايات المتحدة في حال تأهل فريقه للمباراة النهائية.

وكان مدافع برشلونة السابق تنحى عن منصبه كمدرب للمنتخب الهولندي بعد خروج الفريق من دور الـ32 على يد المغرب، مشيراً إلى مرض زوجته كجزء من الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار.

رسالة مؤثرة

وكتب كومان عبر حسابه على إنستجرام في 30 يونيو: "لقد جعلتني السنوات الماضية أدرك مجدداً أن هناك أموراً أهم من كرة القدم. لطالما كانت كرة القدم محور حياتي، لكن الصحة لا تُقدّر بثمن، عندما يخوض شخص تحبه معركة صعبة، تتغير نظرتك للأمور".

وأضاف: "لقد دعمتني زوجتي بارتينا وشجعتني كل يوم لمواصلة عملي كمدرب للمنتخب رغم رحلة علاجها من المرض؛ وهذا دليل على قوة هائلة".

تجدر الإشارة إلى أن كومان تولى تدريب المنتخب الهولندي في فترتين، وتخلل ذلك تدريبه لنادي برشلونة خلال موسم 2020-2021، كما سبق له تدريب أندية في هولندا وإنجلترا والبرتغال وإسبانيا.

وباعتباره واحداً من أفضل المدافعين في جيله، كان كومان عنصراً أساسياً في تشكيلة المنتخب الهولندي التي توجت بلقب بطولة أمم أوروبا عام 1988، كما فاز بلقب كأس أوروبا (دوري أبطال أوروبا حالياً) مع ناديي آيندهوفن وبرشلونة.