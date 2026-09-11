محافظ أسوان يؤدي صلاة الجمعة بمسجد العتيق بقرية حجازة بكوم أمبو

أدى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد «العتيق» بقرية حجازة التابعة لمركز كوم أمبو، وذلك وسط حضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية وأهالى القرية.

حضور القيادات البرلمانية والتنفيذية والدينية والمجتمعية

جاء ذلك بحضور النائب أحمد القهمورى عضو مجلس النواب، واللواء سمير البلاصى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، والشيخ أحمد أمين مفتش المساجد بإدارة أوقاف كوم أمبو، فضلاً عن عدد من القيادات الدينية والتنفيذية والمجتمعية وأهالى قرية حجازة.

«الإبداع والابتكار فى العهد النبوي» موضوعاً لخطبة الجمعة

وألقى خطبة الجمعة الشيخ مصطفى الغول مدير المتابعة بمديرية أوقاف أسوان، والتى جاءت تحت عنوان «الإبداع والإبتكار فى العهد النبوى»، حيث تناولت أهمية الإبداع والإبتكار فى حياة الإنسان، وما قدمه العهد النبوى من نماذج تؤكد قيمة التفكير والإبداع والإستفادة من الإمكانات المتاحة فى مواجهة التحديات وتحقيق النفع للمجتمع.

التأكيد على دور المساجد فى بناء الوعي

وتأتى إقامة شعائر صلاة الجمعة وخطبتها فى إطار الدور الذى تقوم به المساجد فى نشر الوعى الدينى والمجتمعى، وترسيخ القيم الإيجابية، وتشجيع أفراد المجتمع على العمل والإنتاج والإبداع، بما يسهم فى بناء الإنسان وهو النهج الذى يتم تطبيقه فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز المشاركة الفاعلة فى مسيرة التنمية.

وتؤكد محافظة أسوان استمرار اهتمامها بتعزيز التواصل مع المواطنين، ودعم الدور التوعوى والتنويرى للمؤسسات الدينية، بما يسهم فى نشر القيم الإيجابية وبناء الوعى المجتمعى، تزامناً مع جهود الدولة للاستثمار فى رأس المال البشرى وبناء الإنسان.