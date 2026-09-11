فرقة أسوان للفنون تشارك بحفل استقبال وفود دورة الألعاب الإفريقية للجامعات

شاركت فرقة أسوان للفنون الشعبية فى الحفل الفنى المخصص لإستقبال الوفود المشاركة بالدورة، والذى أقيم بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وذلك بمشاركة الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التفاعل الثقافى والحضارى مع شعوب القارة الإفريقية، وضمن فعاليات دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، التى قام بإفتتاحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وتستمر حتى 16 سبتمبر الجارى.

ومن جانبه، أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالدور المتميز الذى يقوم به فريق العمل بفرقة أسوان للفنون الشعبية، بقيادة شعبان حسين مدير الفرقة، ومدحت محرم مدرب الفرقة ومصمم الرقصات، مؤكداً أن المشاركة فى هذا الحدث الإفريقى الكبير تمثل صورة مشرفة لمحافظة أسوان، وتعكس ما تمتلكه من مقومات ثقافية وفنية وتراثية تعبر عن الهوية المصرية وثراء التنوع الثقافى بالمحافظة.

حفل فنى بمشاركة فرق قصور الثقافة للفنون الشعبية

ويقام الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساءً بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، بحضور أكثر من 1000 مشارك، وتضمن أوبريتاً فنياً بمشاركة فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة للفنون الشعبية، وهى فرق أسوان، وبورسعيد، والحرية، وكفر الشيخ، والعريش، ومطروح، وسوهاج، إلى جانب مشاركة أوركسترا الفرقة المصرية للموسيقى والغناء، فيما يتولى الفنان هشام عطوة إخراج الحفل.

مشاركة فنية وثقافية تعكس التنوع والهوية المصرية

وتنفذ مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، كما شهد الحفل تقديم عدد من الفقرات الفنية بمشاركة كورال الجامعات المصرية، إلى جانب تكريم عدد من الشخصيات الرياضية والمشاركين، بما يضفى على الفعاليات طابعاً فنياً وثقافياً يعزز من قيمة التبادل والتواصل بين الوفود الإفريقية المشاركة.

18 دولة إفريقية و82 جامعة ومؤسسة تعليمية تشارك فى الدورة

وتستضيف مصر هذه الدورة لأول مرة فى تاريخها، بمشاركة 18 دولة إفريقية من خلال 82 جامعة ومؤسسة تعليمية، وأكثر من 2000 مشارك من الطلاب والوفود، يتنافسون فى 18 رياضة رئيسية، إلى جانب الرياضات البارالمبية والاستعراضية، والتى تشهد إدراجها لأول مرة ضمن فعاليات الدورة.

ورش فنية للتعريف بالتراث والحرف والهوية المصرية

وعلى هامش المشاركة فى فعاليات الدورة، تنظم وزارة الثقافة عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة، من بينها 12 ورشة فنية حية فى مجالات «التلى، والحصير، والسجاد اليدوى، والفخار، وعرائس الأميجرومى»، وغيرها من الحرف والفنون التراثية، وذلك بجامعة عين شمس خلال الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر الجارى، بهدف التعريف بالتراث والفنون والحرف المصرية الأصيلة وتعزيز حضور الهوية الثقافية المصرية.

فعاليات ثقافية وفنية لإثراء تجربة الوفود الإفريقية

وتشهد الدورة تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية المصاحبة، بما يسهم فى إثراء تجربة الوفود والطلاب المشاركين، وإتاحة مساحات للتفاعل الثقافى والإنسانى، وتعزيز جسور التواصل بين شباب الجامعات الأفريقية، فضلاً عن التعريف بالتراث والهوية المصرية والتنوع الثقافى الذى تتميز به مختلف المحافظات المصرية.

تؤكد مشاركة فرقة أسوان للفنون الشعبية فى فعاليات دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» على الدور الفاعل للفنون والثقافة فى تعزيز التواصل مع الأشقاء الأفارقة، وإبراز ثراء الهوية المصرية وتنوعها، بما يعكس المكانة الثقافية والفنية المتميزة لمحافظة أسوان وتمثيلها المشرف فى مختلف المحافل المحلية والدولية.