ساعة Apple Watch هي المفتاح.. آبل تكشف طريقة فتح قفل آيفون Duo الجديد

يصل هاتف آبل القابل للطي آيفون Duo من دون مستشعرات تقنية Face ID، في خطوة استبدلت فيها الشركة نظام التعرف على الوجه بمستشعر Touch ID مدمج في الزر الجانبي.

وبحسب إعلان آبل، لن يقتصر فتح قفل الهاتف على بصمة الإصبع، إذ يمكن أيضا لساعة Apple Watch المقترنة بالجهاز فتحه.

وتؤكد المعلومات المستقلة المتاحة حتى الآن غياب مكونات Face ID عن الهاتف، حيث أفاد تقرير نشره موقع The Verge بأن آيفون Duo لا يتضمن العتاد اللازم لتقنية التعرف على الوجه، ما يجعل Touch ID المدمج في الزر الجانبي وسيلة المصادقة البيومترية الأصلية الوحيدة في الجهاز.

في المقابل، لم تخضع ميزة فتح القفل باستخدام Apple Watch لاختبار مستقل على هاتف Duo فعلي حتى الآن، وفق المعلومات المتاحة، وبالتالي، فإن إمكانية استخدام الساعة لفتح الهاتف تظل في الوقت الحالي ميزة أعلنت عنها آبل، من دون تأكيد عملي من جهة خارجية.

آيفون

كيف يعمل Touch ID في آيفون Duo؟



وضعت آبل مستشعر Touch ID داخل الزر الجانبي، وقالت إن المصادقة باستخدامه تعمل سواء كان الهاتف مفتوحا أو مطويا.

ويمنح هذا التصميم المستخدم وسيلة فتح قفل مدمجة في الهاتف، بعيدا عن نظام التعرف على الوجه الذي تعتمد عليه العديد من طرز آيفون الأخرى.

أما Apple Watch، فتعمل كوسيلة مصادقة خارجية عند استخدامها لفتح الأجهزة المتوافقة، إذ تعتمد الميزة على وجود ساعة موثوقة ومقترنة بدلا من قراءة بصمة المستخدم.

ولم تتوفر حتى الآن اختبارات مستقلة تقارن أداء Touch ID في آيفون Duo من حيث السرعة أو الدقة مع مستشعرات Touch ID المستخدمة في أجهزة آبل الأخرى.

ماذا نعرف عن فتح القفل باستخدام Apple Watch؟



ميزة فتح الأجهزة باستخدام Apple Watch ليست جديدة على منظومة آبل، إذ تدعمها بعض أجهزة آيفون التقليدية وأجهزة ماك.

وتوضح وثائق آبل الأمنية آلية عمل الميزة على الأجهزة المدعومة. ففي أجهزة ماك، يمكن لساعة Apple Watch المقترنة فتح الجهاز مباشرة.

أما في أجهزة آيفون، فتشير وثائق الشركة إلى سيناريو يرتبط بتقنية Face ID، حيث يمكن استخدام الساعة عندما يتعرف الهاتف على المستخدم بينما يكون الأنف والفم مغطيين.

وتوضح الوثائق أيضا أن الساعة تتلقى إشعارا مع تنبيه لمسي عند نجاح عملية فتح القفل، كما يمكن من خلال الإشعار إرسال أمر إلى آيفون لقفله عبر البلوتوث.

لكن هذه التفاصيل لا تحسم طريقة عمل الميزة على آيفون Duo، إذ لا يحتوي الهاتف الجديد على Face ID من الأساس. ولم توضح آبل حتى الآن الآلية التي ستستخدمها لتفعيل فتح القفل عبر Apple Watch على الهاتف القابل للطي.

تفاصيل لم تحسمها آبل



لا تقدم وثائق آبل الحالية تفاصيل خاصة بـآيفون Duo حول الشروط المطلوبة لفتح القفل باستخدام Apple Watch، كما لا تحدد بشكل واضح تأثير عوامل مثل المسافة بين الساعة والهاتف، أو الاتصال بين الجهازين، أو ما إذا كان يجب ارتداء الساعة على المعصم.

كما تظل إمكانية استخدام Apple Watch للمصادقة في وظائف أخرى غير فتح شاشة القفل غير محسومة بشكل كامل.

وتتضمن وثائق آبل الأمنية إشارات مختلفة بشأن استخدام الساعة بدلا من Face ID في بعض العمليات، مثل عمليات الشراء عبر Apple Pay وتسجيل الدخول إلى التطبيقات، بينما لا يتناول إعلان آيفون Duo هذه النقطة بشكل مباشر.