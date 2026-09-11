بالإنفوجراف ..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 205 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة (4 : 10 سبتمبر 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 4 سبتمبر 2026*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن بدء منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلاميًا بـ"السحابة السوداء" خلال خريف 2026، من خلال التحرك الاستباقي اعتمادًا على قراءة مبكرة للظروف الجوية ومتابعة مصادر الانبعاثات، بما يضمن سرعة التدخل قبل تفاقم مستويات التلوث ووصول تأثيراتها إلى المواطنين.

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، فى ندوة "التعايش وبناء مجتمع يتسع للجميع" ضمن البرنامج المصرى الفلبينى للقيادات الدينية للحوار والتعايش وبناء السلام، تحت رعاية وزارة الأوقاف المصرية، وأدارت حواراً مع عدد من القساوسة بدولة الفلبين حول الطريقة المصرية في التعايش والمساواة بين أفراد المجتمع.

وفى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نفذ جهاز شئون البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، حملة تفتيشية على مصانع إعادة تدوير مخلفات المجازر والدواجن لإنتاج مركزات الأعلاف (الكوكر)، بمنطقة جمعية النصر الزراعية -أبو زعبل- الخانكة - بمحافظة القليوبية.

كما عقدت وزارة التنمية المحلية والبيئة الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتسخير النظم البيئية لتحقيق الاقتصاد الازرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن، برئاسة المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، وبحضور الدكتور ماهر عامر ممثل عن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ومنسق برنامج التنوع البيولوجى وشبكة المحميات و بمشاركة الدكتورة هبة شعراوى المنسق الوطنى للمشروع ومقرر اللجنة.

*السبت 5 سبتمبر 2026:*

فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة برفع الوعى البيئى بخطورة حرق قش الأزر على البيئة والإنسان، تم عقد الإجتماع التنسيقي الأول استعداداً لموسم السحابة السوداء والذى عقد بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، وتناول الاجتماع عرض الأهمية الاقتصادية لقش الأرز واستخداماته، والخطة الخاصة لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة، والتي شملت عدة محاور .

وفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتطوير منظومة العمل البيئي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، نظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، أولى فعاليات التدريب على منظومة التحول الرقمي لإجراءات التفتيش والمراجعة البيئية وإصدار الموافقات البيئية للمنشآت للعاملين والباحثين بالفروع الإقليمية ، بمشاركة مسئولي التفتيش والتقييم البيئي بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وتفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الموقف التنفيذي لأعمال تطوير شارع إبراهيم باشا بمنطقة الكوربة بحي مصر الجديدة بالقاهرة ، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهات المعنية، و ذلك بتمويل كامل من وزارة التنمية المحلية والبيئة.

كما تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ود. إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم "بازار القاهرة " بمجمع السوق الحضارى بالحى العاشر بمدينة نصر بمشاركة أكثر من ١٠٠ عارض، وسط إقبال كبير من المواطنين للاستفادة من التخفيضات المقدمة والتى تصل إلى ٥٠% علي بعض المنتجات.

*الأحد 6 سبتمبر 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول أبرز إنجازات وأنشطة وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال أغسطس 2026، ومتابعة تنفيذ أنشطة ومبادرات وحدات السكان بالمحافظات في إطار الخطة التنفيذية لعام 2026، لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، حيث تم تنفيذ 2523 نشاطًا تدريبيًا وتثقيفيًا وتوعويًا وخدميًا في 27 محافظة، استفاد منها نحو 214 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية من الذكور والإناث.

*الأثنين 7 سبتمبر 2026:*

في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتكثيف أعمال الرصد والرقابة على مسارات الطيور المهاجرة، وعقب صدور قرارها رقم 559 لسنة 2026 بشأن تنظيم أعمال الصيد، بدأ جهاز شئون البيئة من خلال قطاع حماية الطبيعة تنفيذ خطة متكاملة للرصد والمتابعة والحماية، بالتزامن مع انطلاق موسم هجرة الطيور خلال خريف 2026، تتضمن تنفيذ حملات ميدانية على مناطق تجمع ومسارات الطيور المهاجرة، والتصدي الفوري لمخالفات الصيد واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بما يسهم في حماية الطيور والحياة البرية وصون الموارد الطبيعية بالمحميات.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التشغيل التجريبي لمجزر العزب بمحافظة الفيوم، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 60 مليون جنيه، وذلك من موازنة الوزارة في إطار المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم منظومة توفير اللحوم الحمراء الآمنة وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة.

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتبني مشروع لـ "تخضير القاهرة" يستهدف تحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.

*الثلاثاء 8 سبتمبر 2026*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعاً مع الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال دعم وحماية الأطفال بالمحافظات، وتطوير الخدمات المقدمة لهم من خلال وحدات حماية الطفل.

وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمختلف المحافظات، والارتقاء بمستوى خدمات النظافة وتحسين البيئة بما يحقق رضا المواطنين، شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، مراسم توقيع عقدي تعاون بين محافظة شمال سيناء وشركة «إيتوس للتنمية والخدمات»، لدعم منظومة إدارة المخلفات بمدينة العريش.

ونيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.. افتتح المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة اليوم ورشة العمل رفيعة المستوى حول "الإفصاح المالي عن الموارد الطبيعية"، والتى ينظمها مشروع مبادرة التنوع البيولوجي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

*الأربعاء 9 سبتمبر 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول أبرز جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال شهر أغسطس 2026 فى مختلف محافظات الجمهورية لمتابعة أداء الوحدات المحلية، حيث أشار إلى تنفيذ القطاع (43) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ/فحص شكاوى) على عدد (16) محافظة، كما تم فحص 34 شكوي للمواطنين بعدد من الأحياء والمراكز في عدد من المحافظات، وأسفرت تلك الجهود عن إحالة 29 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية بالمحافظات بما يعكس جدية الوزارة في التصدي لأي مخالفات أو أوجه قصور داخل منظومة الإدارة المحلية.

وتنفيذاً لقرار الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة رقم 368 لسنة 2025 .. عُقد الاجتماع الثالث للجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة المُشكلة بموجب قرار الوزيرة برئاسة الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وذلك تنفيذاً للمادة ٥٣ من قانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية.

كما وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، جميع المحافظات بضرورة المحافظة على الأشجار واستدامتها في نطاق كل محافظة والمتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة (100) مليون شجرة، مؤكدة في كتاب دوري لجميع المحافظات علي أهمية المحافظة على أعمال التشجير واستدامتها في كافة المحافظات والعمل على زبادة أعداها ، لما لها من تأثير إيجابى بيئى ومناخى، ووجهت الدكتورة منال عوض رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى في جميع محافظات الجمهورية ، بضرورة رصد ومتابعة حالات التعدي على الأشجار في الشوارع أو الميادين أو الحدائق أو الأسواق العامة، سواء بالاتلاف أو القطع أو الاقتلاع، بالمخالفة للمادة (162) من قانون العقوبات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومتابعة تحرير المحاضر ضد المخالفين.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات والقضايا الهامة.

*الخميس 10 سبتمبر 2026:*

فى إطار تنفيذ توجيهات د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتعزيز دور المجتمع المدني في مواجهة التحديات البيئية ومنها إدارة المخلفات، بحث الأستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات مع جمعية هيبكا للمحافظة على البيئة وإحدى الشركات الإيطالية، تنفيذ وحدة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة بالغردقة بهدف إنتاج الوقود البديل RDF، وذلك بحضور الأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستثمار البيئي، وفريق عمل المخلفات غير الخطرة بالجهاز .

وفي إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بدعم منظومة البيانات البيئية للقطاع الصناعي والتيسير علي المستثمرين وتعزيز جهود التحول الرقمي ، اجتمع المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة مع عدد من قيادات الجهاز لبحث آليات تنفيذ منظومة سجل البيانات البيئية الموحد، وذلك بعد إطلاق المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي ، بهدف حوكمة البيانات البيئية وتتبع البصمة الكربونية للمنشآت الصناعية، ضمن اجراءات التحول الرقمي في مصر والتيسير على المستثمرين.