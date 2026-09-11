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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل الدراسة بساعات| مدرسة لغات تنشر أسماء 189طالبا "أخروا المصروفات" وتنقلهم "لحكومية".. والأهالي: ده تشهير

مدرسة لغات تنقل 189طالب لمدارس حكومية
مدرسة لغات تنقل 189طالب لمدارس حكومية
ياسمين بدوي

نشرت مدرسة أوسيم الرسمية لغات على صفحتها الرسمية على فيس بوك ، قوائم و كشوف بأسماء عددا من الطلاب معلنة صدور قرار بتحويلهم من المدرسة لمدارس حكومية عربي ، قبل بدء الدراسة بساعات وذلك لعدم سداد المصروفات

وشملت القوائم والكشوف المنشورة على صفحة المدرسة قبل بدء الدراسة بساعات أسماء 189 طالب وطالبة 

و كتبت المدرسة على صفحتها الرسمية على فيس بوك رسالة نصها كالتالي : السادة أولياء أمور الطلاب الموجودين بالكشوف تم تحويل اوراق ابنائهم إلى مدارس حكومية  ، وعلى كل ولى أمر أن يتوجه إلى المدرسة لاستلام ملف الاوراق الخاص بإبنه وتقديمه لأقرب مدرسة عربي جنب بيته ، حسب قرار وزير التربية والتعليم بتحويل كل من لم يسدد المصروفات عن العام الماضى 2026/2025 علما بإن فرصة السداد كانت متاحة طوال سنة كاملة .

وقد قابل أولياء الأمور منشور المدرسة بحالة من الغضب والاستياء ، حيث قالت آية سمير : ده تشهير بالطلاب اللي مدفعوش اتمني المدرسة تتحاسب ع الفعل ده ، وقالت منار محمد : هما الكسبانين انهم يحولوا من مدرسه اسلوبهم متدنى بالشكل دا

وقال مؤمن إبراهيم : نرجو من وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة، التدخل والتحقق من الواقعة.
قيام المدرسة بنشر أسماء الأطفال المتأخر عليهم المصروفات الدراسية بشكل علني على موقع التواصل الاجتماعي ،وقالت إلهام أيمن : قلة ذوق منكم ...كنتوا بعتوا لاولياء الامور على الخاص ، وقالت هند الديداموني : مش المفروض حضراتكوا فيه قسم شؤون طلاب يتواصل مع أولياء الامور !!؟

وقالت إلهام نجم : لو ده اسلوب المدرسة تبقى لا تستحق ان يستمر بها احد واللي يحول منها يبقى الكسبان! كيف تنشر اسماء الطلبة على الملأ بهذا الأسلوب؟ ، و قالت ايمان النجار : ايه الفضايح دي يعني مش معاكوا ارقام أولياء الأمور

قرار وزارة التربية والتعليم

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام مديريات التربية والتعليم باتخاذ ما يلزم نحو تحويل الطلاب غير المسددين لمصروفات المدارس الرسمية لغات و المتميزة لغات “الشهيرة بالمدارس التجريبية” لأكثر من عام دراسي  لمدارس التعليم الرسمي "مدارس عربي".

وبناءا عليه في نهاية العام الدراسي الماضي ، أعادت المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات “التجريبيات” عبر صفحاتها الرسمية على فيس بوك ، مناشدة أولياء أمور الطلاب المتأخرين في سداد المصروفات ، بسرعة سداد المصروفات المتراكمة عن الاعوام السابقة بالمدرسه قسم الحسابات ، بحد اقصي قبل 1 يوليو القادم ، مؤكدة أن شئون الطلاب ستتخذ الإجراءات القانونية وفقا للقرارات الوزارية والإدارية المتبعة في حال تعذر سداد المصروفات المتراكمة ، وذلك بتحويل الطالب لأقرب مدرسه عربي بالادارة

مدرسة أوسيم الرسمية بدء الدراسة المصروفات مدارس حكومية الدراسة

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