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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

في دقيقتين.. أسرع طريقة لتأمين واي فاي بيتك وتغيير الباسورد

طريقة لتأمين واي فاي بيتك
طريقة لتأمين واي فاي بيتك
لمياء الياسين

تغيير كلمة مرور جهاز التوجيه (الراوتر) الخاص بك أسهل بكثير مما تظن، ولن يستغرق منك سوى بضع دقائق مهما كان نوع جهازك، فإذا مضى وقت طويل منذ آخر تعديل أجريته على إعدادات الشبكة، فستفاجأ اليوم بأن الخطوات أصبحت أبسط وأكثر مرونة من أي وقت مضى.

مع تزايد وتيرة العمل عن بُعد، أصبحت حماية شبكة الـ Wi-Fi المنزلية بكلمة مرور قوية ضرورة قصوى لا غنى عنها؛ فهي خط الدفاع الأول للحفاظ على أمان بياناتك وأجهزتك المتصلة.

وإذا كنت تبحث عن التوازن المثالي بين اختيار كلمة مرور شديدة الأمان وسهلة التذكر في آن واحد، فننصحك بمراجعة هذه القواعد التسع لإنشاء كلمات مرور آمنة.

أسرع طريقة لتغيير باسورد الواي فاي

البحث عن أسرع طريقة لتغيير باسورد الواي فاي واحدة من اهتمامات ملايين الأشخاص الذين تتعرض شبكات الإنترنت الخاصة بهم إلى الاختراق ويمكن تغيير باسورد الواي فاي عن طريق اتباع عدد من الخطوات السهلة 
- أولا ، يجب التأكد من توصيل الإنترنت.

- وفقا لموقع theverge. يمكنك الدخول على صفحة الإعدادت الخاصة بالراوتر، ثم القيام بتسجيل كلا من كلمة المروة وكلمة السر وكلاهما مدونين خلف الراوتر ثم عليك الذهاب للضغط على المربع الموجود أمام كلمة WPA- pre shared Key وذلك للقيام بتغير الرقم السري، مع الحرص على أن يتكون  من كلا من حروف وأرقام ورموز وفي هذه الخطوة، يمكنك الضغط على كلمة «Maintenance» في اليسار، ثم إدخال الرقم السري  القديم، والجديد، والقيام بتأكيده مرة أخرى ثم القيام بالضغط على حفظ.

على الحانب الآخر يمكنك تغير باسورد الواي فاي، من هاتفك من خلال التأكد من اتصالك بشبكة الواي فاي ثم فتح متصفح جوجل كروم، ثم القيام.

بتدوين في شريط عنوان المتصفح الرقم التالي: 192.168.1.1 وفي هذه الخطوة عليك أدخال اسم المستخدم والباسورد الافتراضي للراوتر، وكلاهما مدونين خلف جهاز الراوتر ثم عليك بعد ذلك إلى الانتقال إلى قائمة  «Basic»، الموجودة على يسار الصفحة، ثم القيام بالضغط على خيار WLAN والمخصص للقيام بضبط إعدادات الواي فاي ثم عليك اضغط على المربع الموجود أمام WPA pre-shared key وكتابة الباسورد الجديد

جهاز التوجيه كلمة مرور شبكة الـ Wi Fi توصيل الإنترنت تغير باسورد الواي فاي إعدادات الواي فاي

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