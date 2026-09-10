وكيل فتوح: اللاعب شعر بالغضب بسبب تسريبات حول تعمده الغياب عن المباريات

أكد سمير صلاح وكيل أعمال أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك، ان فتوح يشعر بالغضب بسبب بعض التسريبات حول إتفاقه مع اندية أخرى

وقال صلاح في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: فتوح شعر بالغضب بسبب بعض التسريبات حول غيابه للاتفاق مع اندية أخرى وهذا الكلام عار تماما من الصحة



واضاف: فتوح وباقي لاعبي الزمالك لديهم ٢٠٪؜ مستحقات متاخرة وسيتم سداد مستحقاته المتأخرة قبل الحديث عن تجديد تعاقده مع الزمالك

وتابع: ما علمت ان الزمالك ينتظر تواجد مدير رياضي جديد من اجل عقد جلسات مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم على رأسهم احمد فتوح