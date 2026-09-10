8 شروط أساسية.. من لهم الحق في التقديم على شقق الإيجار المنتهي بالتملك

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 10 آلاف وحدة سكنية بنظام "الإيجار المنتهي بالتملك"، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضمن جهود الدولة لتوفير أنماط سكنية متنوعة تلائم احتياجات المواطنين.

موعد التقديم على شقق الإيجار المنتهي بالتمليك

يبدأ التقديم من 20 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2026، ويجري تخصيص الوحدات بنظام القرعة العلنية .

شروط التقديم على شقق الإيجار المنتهي بالتمليك

حددت الجهات المعنية عددًا من الشروط والقواعد المنظمة للتقديم على شقق الإيجار، وذلك في إطار طرح الوحدات السكنية للمواطنين، مع ربط أحقية التقديم بمحل الإقامة والدخل الشهري للمتقدم.

وتشمل شروط التقديم ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا، إلى جانب عدم سبق امتلاك المتقدم أو الأسرة وحدة سكنية أو قطعة أرض، كما لا يحق للأسرة حجز أكثر من وحدة سكنية.

وبحسب شروط الطرح، يلتزم المتقدم بسداد تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالتخصيص، على أن يتم تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم وفقًا للقيمة الإيجارية للوحدة.

وفيما يتعلق بالوحدات التي سيتم تنفيذها خلال 3 سنوات، يتضمن نظام السداد سداد جدية الحجز وأقساط ربع سنوية قبل استلام الوحدة،بينما يلتزم العميل باستكمال مبلغ تأمين الوحدات المنفذة بما يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، وبما لا يقل عن مبلغ جدية الحجز، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالتخصيص.

كما يشترط أن يتم التقديم وفقًا لمحل الإقامة المثبت ببطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات بالمحافظة محل إقامة المتقدم، يجوز له التقدم في مدينة أخرى وفقًا للقواعد والشروط المعلنة.