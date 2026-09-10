الزمالك يطلب تأجيل مباراة زد في كأس الرابطة لهذا لسبب

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي الزمالك عن تحرك النادي لتأجيل مباراة الفريق أمام زد في كأس الرابطة، والمقرر لها يوم 8 أكتوبر المقبل.

وقال: "توجهنا بخطاب إلى رابطة الأندية لتأجيل مباراتنا في كأس الرابطة أمام زد، والمقرر لها يوم 8 أكتوبر، خاصة وأن الفريق يرتبط بمباراة مهمة أمام نظيره الأهلي مقرر لها يوم 11 أكتوبر في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز".

وتطرق مدير الكرة للحديث عن الإصابات بصفوف الفريق، وفقًا لما ورد من الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، موضحًا أن إصابة جهاد عبارة عن كدمة في عظمة الحوض تسببت في آلام لحظية، لكنها لا تعيقه عن المشاركة في المباريات.

تفاصيل إصابات الزمالك

وأضاف: "محمد السيد سيغيب في حدود 20 يومًا بعد إصابته في مشطيات القدم خلال مباراة أبو قير للأسمدة، ولا علاقة لهذه الإصابة بالإصابة السابقة، كما أن حكم مباراتنا الأخيرة لم يوفر الحماية الكافية للاعبين، حيث تعرضوا للضرب المبرح والمتكرر، مما تسبب في إصابة عدد منهم".

وأوضح مدير الكرة أن أن عمرو ناصر مهاجم الفريق يحتاج إلى نحو 20 يومًا قبل العودة إلى التدريبات الجماعية