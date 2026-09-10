وكيل فتوح: المدير الرياضي الجديد للزمالك يتولى ملف تجديد التعاقد

كشف سمير صلاح وكيل أعمال أحمد فتوح لاعب الزمالك، عن تطورات ملف تجديد تعاقد اللاعب مع الزمالك

وقال صلاح في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: غياب فتوح عن المباريات الماضية للزمالك بسبب الإصابة ولكنه جاهز لمباراة ايه إس بورت في لقاء الإياب.



واضاف: آخر معاد أخدناه كان يوم رحيل جون ادوارد ومن وقتها لما يفاتحنا احد، وعلمت ان الزمالك ينتظر مدير رياضي جديد من اجل عقد جلسة لتجديد عقد فتوح بالإضافة إلى بعض اللاعبين الذي تنتهي عقودهم.



وتابع: لا يوجد اي مفاوضات مع اي ناد وننتظر تجديد تعاقد فتوح مع الزمالك، ولكن حال عدم التوصل إلى اي اتفاق سيتم النظر في بعض العروض.