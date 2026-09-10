«الأعلى للإعلام»: منع ظهور أحمد بلال على الوسائل الإعلامية لمدة 3 أسابيع

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصية لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بشأن حلقة برنامج "هنا الأهلي" المذاعة عبر قناة "الأهلي" بتاريخ 31 أغسطس الماضي، تقديم الكابتن أحمد بلال.

وصدر قرار المجلس بإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور الكابتن أحمد بلال لمدة 3 أسابيع من تاريخه، وتضمن القرار إلزام قناة "الأهلى" بأداء مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه وذلك لمخالفة الأكواد والمعايير.

جاء قرار المجلس بناءً على تقرير الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فضلًا عما دار خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشكاوى، بحضور الممثل القانوني لقناة "الأهلي".