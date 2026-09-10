وكيله: رغبة فتوح هي الاستمرار في الزمالك

أكد سمير صلاح وكيل أعمال أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك، ان الأولوية بالنسبة لفتوح هو الاستمرار مع الزمالك



وقال صلاح في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا إف أم: نعلم الظروف التي يمر بها الزمالك، وفتوح يشعر بالضيق بسبب تسريب بعض المعلومات حول عقد جلسات مع اندية وأخرى وهذا الموضوع عار تماما من الصحة.

وأضاف أن الحديث عن وجود عروض سابق لأوانه ومازال متبقي في عقده موسم كامل ، نفس الظروف المتواجدة حاليا هي نفسها التي كانت في التجديد الماضي.

وتابع: والأولوية هي التجديد وفتوح له 20% مستحقات متاخرة، وسنطلب الأرقام التي تناسب الزمالك ، والزمالك لحد الان لم يفاتح اي لاعب من الذين تنتهي عقودهم