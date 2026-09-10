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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

فلوسك مش هتضيع.. خطوات استرداد الأموال المسحوبة بالخطأ من ماكينات ATM

ماكينات الصراف الآلي
ماكينات الصراف الآلي
قسم الخدمات

​في ظل التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وماكينات الصراف الآلي (ATM)، يتعرض بعض المواطنين أحيانًا لموقف مزعج تتمثل في خصم مبالغ مالية من حساباتهم البنكية بالتزامن مع فشل العملية أو تعطل الماكينة. 

وفي خطوة استباقية للحد من القلق وتوجيه المواطنين للطرق السليمة، أصدرت "بوابة مصر للتحويل الرقمي" دليلًا توعويًا تحت شعار "معلومة ممكن تنقذك".

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

​ويؤكد التوجيه الرسمي أنه في حال خصم مبلغ مالي رغم فشل العملية، يجب ألا يعتبر المواطن أن الأموال قد ضاعت، بل هناك مسار قانوني ومصرفي واضح لاسترداد الحقوق كاملةً بشرط اتباع خطوات محددة بدقة.

​5 خطوات فورية لضمان حقوقك المالية

و​حدد المنشور التوعوي خمس خطوات إلزامية يجب على المتضرر اتخاذها فور وقوع المشكلة لضمان متابعة الشكوى بنجاح:

ATM

الاحتفاظ بإيصال العملية: في حال خروج إيصال ورقي من الماكينة يثبت فشل أو توقف المعاملة، يجب الاحتفاظ به جيدًا.

توثيق الخصم: ينبغي تصوير رسالة خصم المبلغ من الهاتف أو الاحتفظ بإشعار البنك الإلكتروني كدليل مادي.

تدوين التفاصيل المكانية والزمنية: تسجيل وقت حدوث العملية ومكانها ورقم ماكينة الصراف الآلي إن أمكن.

بعد قرار المركزي رسميًا.. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

التواصل مع البنك: التوجه فورًا بالاتصال أو التواصل عبر القنوات الرسمية للبنك التابع له الحساب لتقديم شكوى رسمية بالعملية غير المكتملة.

الاحتفاظ برقم الشكوى: وهي الخطوة الأهم للمتابعة المستمرة حتى استرداد الأموال.

​تحذيرات أمنية مشددة

​وفي سياق متصل، حذرت الجهات الرسمية بشدة من محاولات الاستغلال التي قد يمارسها البعض مستغلين حالة الارتباك لدى العميل؛ حيث شددت على ضرورة عدم إعطاء بيانات الكارت البنكي، أو الرقم السري، أو رمز التحقق (OTP) لأي شخص مهما كانت صفته، وتحت أي حجة وهمية تتعلق بمساهمته في حل المشكلة.

ماكينة atm - صورة تعبيرية

​ويختتم الدليل بالتأكيد على أن الاحتفاظ بالمستندات ورقم الشكوى يمثلان "طوق النجاة" الأساسي لكل مواطن يتجشم عناء متابعة حقه المصرفي، مع نصيحة بضرورة حفظ المنشور وتداوله لرفع الوعي المجتمعي ضد أي أعطال مفاجئة أو محاولات احتيال محتملة.

حماية حسابك على «إنستا باي» من الاحتيال

كما تزايدت في الآونة الأخيرة محاولات النصب الإلكتروني التي تستغل الانتشار الواسع لتطبيق المدفوعات اللحظية «إنستا باي» (InstaPay) في مصر، مما دفع البنك المركزي المصري والجهات المصرفية إلى إطلاق تحذيرات متكررة للمواطنين. 

بقرة ماكينات الصراف الآلي ATM

وتعتمد هذه العصابات على أساليب الهندسة الاجتماعية وخداع الضحايا عبر الاتصال الهاتفي منتحلين صفة موظفي خدمة العملاء، بحجة تحديث البيانات أو حل مشاكل تقنية في الحسابات.

​أساليب الاحتيال الأكثر شيوعاً

  • ​انتحال صفة موظف دعم فني: يتواصل المحتال مع الضحية مؤكداً وجود مشكلة عاجلة في الحساب البنكي المرتبط بالتطبيق ويطلب التدخل السريع لحلها.
  • ​الروابط الوهمية: إرسال رسائل نصية أو روابط إلكترونية مزيفة تُقلد الواجهة الرسمية للتطبيق أو للبنوك، لدفع المستخدم نحو إدخال بياناته السرية.
كيفية سحب الأموال من ATM عبر انستاباي بدون فيزا
  • ​الحصول على أكواد التحقق (OTP): إقناع الضحية بالإفصاح عن رمز التحقق المؤقت الذي يُرسل عبر الرسائل القصيرة بحجة استكمال إجراءات الأمان.
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