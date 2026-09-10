أول تعليق من أحمد بلال بعد إيقافه 3 أسابيع

علّق الكابتن أحمد بلال، لأول مرة، على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهوره لمدة 3 أسابيع، على خلفية حلقة من برنامج «هنا الأهلي» المذاعة عبر قناة الأهلي.

ونشر أحمد بلال عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» آية من سورة آل عمران، قال فيها:

«الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم».

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قد وافق على توصية لجنة الشكاوى بشأن حلقة برنامج «هنا الأهلي» التي قدمها أحمد بلال يوم 31 أغسطس الماضي.

وقرر المجلس منع ظهور أحمد بلال في جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام لمدة 3 أسابيع، إلى جانب إلزام قناة الأهلي بأداء غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، بسبب مخالفات للأكواد والمعايير الإعلامية.

وجاء القرار استنادًا إلى تقرير الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وما دار خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشكاوى بحضور الممثل القانوني لقناة الأهلي