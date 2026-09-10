نينا مغربي تحصد أفضل ممثلة عن «رأس الأفعى» في مهرجان الفضائيات العربي

اقُيم مساء أمس الأربعاء حفل افتتاح وتوزيع جوائز «مهرجان الفضائيات العربية» في دورته الـ17، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، الذين حرصوا على المشاركة في هذه المناسبة الفنية، التي شهدت تكريم عدد من الفنانين والإعلاميين تقديرًا لنجاح أعمالهم الفنية والإعلامية التي عُرضت خلال الموسم الدرامي لعام 2026.

وشهد الحفل تكريم الفنانة نينا مغربي والفنان شريف منير عن مشاركتهما في مسلسل «رأس الأفعى»، حيث حصلت نينا مغربي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في العمل، الذي جسدت خلال أحداثه شخصية «فرح»، بينما تم تكريم شريف منير تقديرًا لدوره في المسلسل.

ويُعد «رأس الأفعى» من الأعمال الدرامية التي تنتمي إلى أجواء التشويق والإثارة، وهو مستوحى من وقائع حقيقية، ويتناول مجموعة من المطاردات والأحداث المشوقة، من خلال جهود عدد من ضباط الأمن الوطني في تعقب عناصر جماعة الإخوان وكشف مخططاتهم.

ويشارك في بطولة المسلسل أمير كرارة، أحمد غزي، ماجدة زكي، شريف منير، كارولين عزمي، مراد مكرم وإسلام جمال، إلى جانب عدد من الفنانين