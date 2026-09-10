أفادت وكالة بلومبرج، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد وجود أنشطة بموقع جبل الفأس في إيران، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة عسكرية قوية إلى موقع «جبل الفأس» في إيران، إذا ثبتت ممارسة طهران أنشطة مرتبطة ببرنامجها النووي داخل المنشأة، في أحدث تحذير أمريكي بشأن المنشآت النووية الإيرانية.

وقال ترمب إن الولايات المتحدة تراقب تحركات في الموقع الواقع بالقرب من منشأة نطنز النووية، محذرًا إيران من اتخاذ أي خطوات قد تعني استئناف الأنشطة النووية هناك.