التخطيط تتابع مشروعات الطرق ضمن «حياة كريمة» ببني سويف

شارك كامل علي غطاس، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، في اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من مسؤولي قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسؤولي التخطيط بوزارة التنمية المحلية، وذلك لمتابعة موقف مشروعات الطرق ذات الأولوية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بمشروعات الطرق المستهدفة، خاصة الأعمال ذات الأولوية في رفع الكفاءة وإعادة الرصف، إلى جانب أعمال رد الشيء لأصله، بما يسهم في تحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها، وتحقيق الاستفادة المستهدفة من مشروعات البنية الأساسية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية.

وشارك في الاجتماع من جانب محافظة بني سويف، المهندس ناصر فراج، مدير مديرية الطرق والنقل، ومحمد عبد اللطيف، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، حيث تم استعراض ومناقشة الموقف التنفيذي للأعمال والاحتياجات ذات الأولوية، في ضوء خطة المحافظة لتحسين شبكة الطرق بالمراكز والقرى المستهدفة.

وجرى عقد الاجتماع من مقر مركز السيطرة بديوان عام محافظة بني سويف، في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لدفع معدلات التنفيذ وفق الأولويات المحددة.