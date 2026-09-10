محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء قوائم انتظار عمليات اللوز واللحمية بالمستشفيات

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بسرعة القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية للوز واللحمية بالمستشفيات العامة والمركزية، وتوفير أفضل رعاية صحية وطبية ممكنة، مؤكداً استمرار المتابعة الميدانية للقطاع الصحي لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى وذويهم.

وأوضح الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن مستشفى قنا العام تستعد لإجراء 100 عملية جراحية لإزالة اللوزتين واللحمية، حيث نجحت الأطقم الطبية كخطوة أولى في إجراء 30 عملية جراحية خلال اليومين الماضيين، مع تواصل العمل على مدار الساعة للانتهاء من كافة الحالات المسجلة على قائمة الانتظار.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أنه تم توجيه الدكتور محمد حسن طايع، مدير مستشفى قنا العام، بتشكيل فريق طبي متكامل وقافلة جراحية من الأطباء المتخصصين للانتهاء من قوائم الانتظار وإنجاز العمليات المطلوبة في أسرع وقت.

وتابع نبيل، أنه بالفعل جرى تجهيز غرف العمليات وأقسام الرعاية، واستقبال 30 حالة كانت تعاني من التهاب وتضخم مزمن باللوزتين واللحمية، وإجراء الجراحات اللازمة لهم بنجاح، وسط تطبيق كامل لمعايير السلامة والجودة الطبية.

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير لجميع الكوادر الطبية والتنفيذية المشاركة، وفي مقدمتهم الدكتور محمد حسن طايع مدير المستشفى، والدكتور هاني جيد، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة وأطباء القسم، والدكتور الحسن مبارك، استشاري ورئيس قسم التخدير وكافة أطباء التخدير، إلى جانب أطقم التمريض والعاملين بقسم العمليات، على جهودهم المخلصة في تحسين الخدمات الصحية بمحافظة قنا.

