قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم : تعيين 43 ألف معلم مع بداية العام الدراسي الجديد
183 يومًا.. وزير التعليم يحسم الجدل بشأن زيادة عدد أيام الدراسة بالعام الجديد
وزير التعليم: زياراتي الميدانية شملت 630 مدرسة في مختلف محافظات الجمهورية
قرارات عاجلة بشأن المدارس الدولية..ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
بالأرقام..وزير التعليم يكشف جهود تحويل المدارس الفنية لمدارس تكنولوجيا تطبيقية
وزير التعليم: القيادة السياسية مهتمة بالمعلم وتأهيله وتحسين أوضاعه الاقتصادية
نزل 15 جنيه.. سعر الذهب في الصاغة الآن
استخدموا ألقابا مخالفة للحقيقة.. الحكومة: أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء
وزير التعليم: نظام البكالوريا سيخفف الضغط عن أكثر من 900 ألف أسرة مصرية
بعد غياب بسبب وعكة صحية.. أحمد موسى يعود لتقديم برنامجه على صدى البلد السبت المقبل
مجلس الوزراء: أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء ولا يمتلكون أي صفة رسمية
سعيد لأنه لم يذهب إليهم.. جيرارد يحتفل بفشل آرسنال في ضم ألفاريز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء قوائم انتظار عمليات اللوز واللحمية بالمستشفيات

مستشفى قنا العام
مستشفى قنا العام
يوسف رجب

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بسرعة القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية للوز واللحمية بالمستشفيات العامة والمركزية، وتوفير أفضل رعاية صحية وطبية ممكنة، مؤكداً استمرار المتابعة الميدانية للقطاع الصحي لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى وذويهم.

وأوضح الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن مستشفى قنا العام تستعد لإجراء 100 عملية جراحية لإزالة اللوزتين واللحمية، حيث نجحت الأطقم الطبية كخطوة أولى في إجراء 30 عملية جراحية خلال اليومين الماضيين، مع تواصل العمل على مدار الساعة للانتهاء من كافة الحالات المسجلة على قائمة الانتظار.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أنه تم توجيه الدكتور محمد حسن طايع، مدير مستشفى قنا العام، بتشكيل فريق طبي متكامل وقافلة جراحية من الأطباء المتخصصين للانتهاء من قوائم الانتظار وإنجاز العمليات المطلوبة في أسرع وقت.

وتابع نبيل، أنه بالفعل جرى تجهيز غرف العمليات وأقسام الرعاية، واستقبال 30 حالة كانت تعاني من التهاب وتضخم مزمن باللوزتين واللحمية، وإجراء الجراحات اللازمة لهم بنجاح، وسط تطبيق كامل لمعايير السلامة والجودة الطبية.

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير لجميع الكوادر الطبية والتنفيذية المشاركة، وفي مقدمتهم الدكتور محمد حسن طايع مدير المستشفى، والدكتور هاني جيد، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة وأطباء القسم، والدكتور الحسن مبارك، استشاري ورئيس قسم التخدير وكافة أطباء التخدير، إلى جانب أطقم التمريض والعاملين بقسم العمليات، على جهودهم المخلصة في تحسين الخدمات الصحية بمحافظة قنا.
 

قنا قوائم الانتظار وزارة الصحة فريق طبي متكامل العمليات الجراحية الأطقم الطبية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

مشغولات ذهبية

الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

الدولار

عقب ارتفاعه.. أسعار صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

الاهلي

مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز

نور الدين زكي

بطل كمال أجسام: حصلت على ذهبية وفضية وعدت لمصر لأجد نفسي راسبًا في 4 مواد

ترشيحاتنا

جولة محافظ قنا

محافظ قنا يتابع التزام سائقي التاكسي بالتعريفة الموحدة ويوجه بتكثيف الرقابة

مستشفى قنا العام

محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء قوائم انتظار عمليات اللوز واللحمية بالمستشفيات

جهود مجتمعية

محافظ أسوان يشيد بالمشاركة المجتمعية لأهالى الناصرية والإسعاف وكوبرى أسامة والحكروب

بالصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

بعد تصدرها التريند.. معلومات لا يعرفها الكثيرون عن دان آدم زوجة حسام حسن

دان ادم
دان ادم
دان ادم

بعد اعترافاته الأخيرة.. صور أحمد فهمي وأميرة فراج تثير الجدل بالسوشيال ميديا

احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج

دان آدم تفجر مفاجأة: طلبت النهاية بالود.. وسأضطر للجوء إلى المحاكم

دان ادم
دان ادم
دان ادم

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد