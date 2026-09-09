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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إعلام قنا وتنظيم الأسرة ينظمان ندوة حول أسرة واعية صحيا بقرية المناصرة

ندوة مجمع اعلام قنا
ندوة مجمع اعلام قنا
يوسف رجب

نظم مجمع إعلام قنا، بالتعاون مع جمعية تنظيم الأسرة والمجلس القومي للسكان بمحافظة قنا، ندوة موسعة حول "أسرة واعية صحيًا.. مجتمع أكثر أمنًا واستقرارًا" ضمن اهتمامات قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لتنمية الأسرة المصرية.

أقيمت فعاليات الندوة فى ديوان عائلى بقرية المناصرة التابعة لمركز نجع حمادى، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وحاضر فيها الدكتورة سميرة ابراهيم، مدير جمعية تنظيم الأسرة، وعبير عمران، مدير فرع المجلس القومى للسكان بقنا.

وأشار يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إلى أن الندوة تأتى في إطار الخطوات الحثيثة التي تتخذها الهيئة العامة للاستعلامات لرفع الوعي المجتمعي وتعزيز جهود الدولة في مواجهة الزيادة السكانية، وبما يساهم فى تحسين الخصائص السكانية.
 

استعرضت الدكتورة سميرة إبراهيم السيد، مدير جمعية تنظيم الأسرة بقنا، توجهات الدولة المصرية ونظرتها المتقدمة نحو تحسين الخصائص السكانية والارتقاء بجودة حياة المواطن، مؤكدةً على التوافر الكامل لكافة وسائل تنظيم الأسرة بجميع المراكز الطبية والوحدات الصحية، ومجانية وآمان هذه الوسائل وتوفر الرعاية الطبية اللازمة لكافة السيدات.
 

ومن جانبها، تناولت عبير عمران، مدير فرع المجلس القومي للسكان بقنا، أبعاد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة المصرية ومبادرة «الألف يوم الذهبية» التي تستهدف بناء صحة الطفل والأم منذ بداية الحمل وحتى العامين الأوليين من عمر الطفل، مؤكدة أن الاستقرار الأسري يبدأ من الخيارات الصحية السليمة والتخطيط السليم لحجم الأسرة بما يضمن توزيع الموارد بشكل عادل وتقديم تربية ورعاية متكاملة للجميع.
 

وحذرت عمران، من التبعات الخطيرة الناجمة عن ظاهرة زواج الأطفال، مستعرضةً الآثار الاجتماعية والصحية الوخيمة المترتبة على هذه الظاهرة، وما تسببه من إهدار لحقوق الفتيات وزيادة الضغوط النفسية والصحية عليهن وعلى مجتمعاتهن، داعية أهالي القرية إلى ضرورة التصدى لهذه الممارسات السلبية التي تعيق جهود التنمية الشاملة وتسهم في زيادة التفكك الأسرى.

فيما قدمت الدكتورة سوسن سعيد، أخصائي تنظيم الأسرة، نصائح وإرشادات طبية وإر للمترددات على القافلة خلال توقيع الكشف الطبي وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لهن، خاصة حول المباعدة بين الولادات، وكيفية اختيار الوسيلة المناسبة لكل حالة، بما يضمن صحة الأم والمولود ويحقق الاستقرار الصحي والنفسي داخل الأسرة.

وعلى هامش أعمال الندوة التوعوية، تم إطلاق قافلة طبية مجانية موسعة نظمتها جمعية تنظيم الأسرة بقنا، استهدفت تقديم الخدمات العلاجية والفحوصات لأهالي قرية «المناصرة»، حيث ضمت القافلة نخبة من الأطباء والاستشاريين في تخصصات الباطنة، الأطفال، الرمد، وتنظيم الأسرة.
 


قنا مجمع إعلام قنا الهيئة العامة للاستعلامات قرية المناصرة جمعية تنظيم الأسرة أخبار قنا

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