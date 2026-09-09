مدير تعليم قنا يقود تحركًا ميدانيًا لضمان جاهزية مدارس قفط للعام الجديد

واصل طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تحركاته الميدانية المكثفة استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد، حيث تفقد عددًا من مدارس إدارة قفط التعليمية، شملت مدرسة البراهمة الإعدادية، ومدرسة البراهمة الابتدائية الحديثة، ومدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية، للوقوف على جاهزيتها واستكمال جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال أبنائنا الطلاب.

وخلال الجولة، تابع وكيل الوزارة مختلف التفاصيل داخل المدارس، واطمأن على نظافة الفصول والأفنية، وتجهيز قوائم الفصول وجداول الحصص ودفاتر التحضير، إلى جانب جاهزية المعامل والمرافق، مؤكدًا أن الجاهزية الحقيقية تبدأ من التفاصيل الصغيرة، وأن كل مدرسة مطالبة بأن تكون مستعدة بصورة كاملة قبل وصول الطلاب.

وأشاد سعد الدين بمستوى النظافة والجاهزية داخل المدارس التي تفقدها، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية تأتي للتأكد من سير الاستعدادات على أرض الواقع، ورصد أي معوقات والتدخل لمعالجتها، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أن جولاته لا تستهدف المتابعة فقط، وإنما الدعم والمساندة والاستماع للعاملين والعمل على حل مشكلاتهم، قائلا للمدرسين: «أنا واحد منكم، وجاي علشان أساعد وأطمن على المدرسة واستعدادها لاستقبال أبنائنا الطلاب، وأزيل أي معوقات تواجه مدير المدرسة أو أعضاء هيئة التدريس».

كما تابع سعد الدين، موقف وصول الكتب الدراسية، واطمأن على توافرها، مؤكدًا ضرورة سرعة استكمال أي نواقص حتى يحصل جميع الطلاب على الكتب مع بداية الدراسة.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على استمرار الجولات الميدانية بمختلف مدارس المحافظة، مؤكدًا أن الجاهزية والانضباط وسرعة الاستجابة لأي معوقات تمثل نهجًا ثابتًا في العمل، وأن تعليم قنا يعمل على توفير بداية دراسية قوية ومنظمة، تضع الطالب في مقدمة الاهتمام وتدعم المعلم وتساند الإدارة المدرسية.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتور محمد القرماني، مدير إدارة قفط التعليمية، ومحمد نصر الدين، مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، ومصطفى عثمان، عضو المتابعة بالمديرية.







