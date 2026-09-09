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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط وسحب رخص 25 سيارة خلال حملة على مخالفات خطوط السير بقنا

طريق قنا
طريق قنا
يوسف رجب

نفذت إدارة مرور  قنا، حملة أمنية موسعة بكمين الكيلو 6 استهدفت ضبط السيارات المخالفة لقواعد خطوط السير، وذلك تحت قيادة المقدم أدهم يوسف، رئيس مباحث مرور قنا، والرائد معتصم خيري، معاون مباحث المرور، بالتعاون مع الجهات المختصة بإشراف محمد حسن، مدير المواقف المحافظة، ومسؤولي إدارة المواقف بالوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة، عن تحرير غرامات مالية فورية لـ12 سيارة مخالفة، وفقًا للائحة التنفيذية لمشروع مواقف سيارات النقل الجماعي، إلى جانب سحب 12 رخصة قيادة وضبط سيارة واحدة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، تأكيدًا على فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحزم على الجميع.

من جانبه شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لسيارات الأجرة ومنعها قطعيًا من تحميل الركاب عشوائيًا من خارج المواقف الرسمية المخصصة لذلك.

وأوضح محافظ قنا، أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة الشاملة لضبط منظومة النقل الجماعي، والحد من التكدسات المرورية التي تسببها المواقف العشوائية، فضلاً عن ضمان التزام السائقين بخطوط السير المقررة والتعريفة الرسمية، بما يحقق الانضباط بالشارع ويوفر بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.

وأكد الببلاوي، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بالتنسيق الدائم مع إدارة المرور ومباحث المرور لتنفيذ حملات مكثفة ومفاجئة على مدار الساعة لمراقبة المواقف ورصد المخالفات، لافتًا إلى أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تفرض أعباء إضافية على المواطنين، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية ضد السائقين غير الملتزمين بالضوابط المقررة.

قنا حملة أمنية موسعة خطوط السير أخبار قنا سحب خطوط السير

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