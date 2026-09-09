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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق فعاليات تحكيم مسابقة «100 معلم متمكن مبدع» في موسمها الثالث

مسابقة 100 معلم متمكن مبدع الموسم الثالث
مسابقة 100 معلم متمكن مبدع الموسم الثالث
ياسمين بدوي

انطلقت اليوم فعاليات تحكيم مسابقة 100 معلم متمكن مبدع الموسم الثالث، التي أطلقتها الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين التابعة لـ الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعيم الفني 

بأتي ذلك في إطار المبادرات الرئاسية الهادفة إلى دعم المعلمين، وإبراز النماذج المتميزة داخل منظومة التعليم، وتشجيع الممارسات التعليمية المبتكرة التي تسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية.

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وتأتي المسابقة برعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذة نادية عبد الله، مستشار الوزير والمشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، و الدكتور أكرم حسن، مساعد الوزير للمبادرات الرئاسية والمشرف على تطوير المناهج، وبإشراف الدكتور محمود حجاج، مدير عام الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين.

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وشهد اليوم الأول بدء أعمال التحكيم من خلال لجان متخصصة، تضم نخبة من المختصين، حيث بدأت اللجان في تقييم المشاركات المقدمة وفق معايير وضوابط محددة، تستهدف الوقوف على مدى تميز التجارب والممارسات التعليمية، وقدرتها على تقديم نماذج قابلة للتطبيق والاستفادة منها داخل المؤسسات التعليمية.

ويأتي التحكيم في إطار حرص القائمين على المسابقة على تحقيق الحيادية والدقة والشفافية في تقييم الأعمال، وإتاحة الفرصة أمام المعلمين أصحاب التجارب والممارسات المتميزة لإبراز قدراتهم المهنية والإبداعية.

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مسابقة «100 معلم متمكن مبدع»

وتؤكد مسابقة «100 معلم متمكن مبدع» أن المعلم هو أحد أهم محاور تطوير العملية التعليمية، وأن الاستثمار في قدراته وإبراز تجاربه الناجحة يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة تعليمية أكثر قدرة على الابتكار والتطوير.

كما تستهدف المسابقة تسليط الضوء على التجارب التعليمية المتميزة، وتحفيز المعلمين على تطوير ممارساتهم المهنية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يسهم في بناء قاعدة من النماذج التعليمية الملهمة التي يمكن الاستفادة منها وتعميم ممارساتها.

ويأتي انطلاق اليوم الأول من أعمال التحكيم ليشكل الخطوة الأولى نحو اختيار نخبة من المعلمين المتميزين ضمن الموسم الثالث، في رحلة تعكس ما يزخر به الميدان التعليمي من كفاءات وقدرات تستحق التقدير والدعم والإبراز.

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