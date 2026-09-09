قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة تريزيجيه تبعده 3 أسابيع عن الملاعب
في عيد الفلاح المصري.. الأوقاف: الزراعة بداية منظومة متكاملة لبناء الحضارة وتحقيق الأمن الغذائي
الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة القارئ الشيخ علي حجاج السويسي.. أحد أعلام دولة التلاوة المصرية
الدفاعات الروسية تسقط 596 مسيرة الليلة الماضية
موقف حمزة عبد الكريم من تشكيل برشلونة أمام فينورد في دوري أبطال أوروبا
135 مليون دولار استثمارات.. هاشم: توسعات كبيرة في صناعة الأجهزة الكهربائية
لليوم الثانى وبسبب ارتفاع الأمواج .. غلق الشواطئ المفتوحة بمدينة مرسي مطروح
الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش خلال أغسطس 2026
القبض على عاطل لامس جسد فتاة أثناء سيرها في الشارع بالدقي
40 ألف منفذ تتحول إلى «هايبر ماركت».. تفاصيل منظومة «كاري أون» الجديدة
جمال شعبان: إحنا عملنا إبادة للأشجار اللي كانت رئة للاستنشاق
مسؤول : قواتنا في الأردن لم تتعرض لأذى جراء الضربة الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مالكيش حاجة عندي.. أرملة تستغيث بعد استيلاء عم طفليها على مصنع زوجها بـ10 ملايين جنيه

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

لم تكن الأم تتخيل أن وفاة زوجها ستفتح أمامها أبوابًا من المعاناة لم تكن مستعدة لها، فبعد أن رحل والد طفليها وتركهما في عمر الثامنة والخامسة، وجدت نفسها وحيدة في مواجهة أعباء الحياة، بلا عمل أو مصدر دخل ثابت، بينما يقف أمامها ميراث طفليها الذي تقول إنه يقدر بملايين الجنيهات، لكنه أصبح بعيدًا عن أيديهما فقررت اللجوء إلى محكمة الأسرة

داخل أروقة محكمة أسرة العبور، أقامت السيدة دعوى نفقة أقارب ضد شقيق زوجها، طالبت فيها بإلزامه بالإنفاق على طفليها، مؤكدة أنهما لا يملكان مصدر دخل يعينهما على نفقات المعيشة، رغم وجود أموال وممتلكات تركها والدهما لهما.

وبحسب رواية الأم وما ورد في دعواها التي أقامتها نهى الجندي المحامية، فإن زوجها كان يعمل في وظيفة حكومية تمنعه من امتلاك نشاط تجاري باسمه، لذلك لجأ قبل سنوات إلى وضع المصنع الذي كان يملكه تحت اسم شقيقه، كما سلّمه الأموال والمستندات الخاصة بالمصنع، على أن تظل ملكيته الحقيقية لزوجها.

وتروي الأم أن المصنع، الذي تقدر قيمته بنحو 10 ملايين جنيه، كان يمثل مصدر الدخل الأساسي للأسرة، وأن زوجها كان يعتبره مستقبلًا مؤمنًا لطفليه، قبل أن تنقلب الأمور رأسًا على عقب بعد وفاته.

فمع رحيل الأب، توجهت الأم إلى شقيق زوجها باعتباره الشخص الذي توجد باسمه أوراق المصنع، مطالبة بالحفاظ على حق طفليها وتسليم ما يخصهما من ميراث والدهما، إلا أنها تقول إنها فوجئت برفضه، وبدلًا من أن تجد منه العون في رعاية أبناء شقيقه، وجدت نفسها أمام موقف أكثر قسوة.

نهى الجندي المحامية في ضيافة صدى البلد

وتقول الأم في دعواها إن عم الطفلين رفض تسليم حقوقهما في الميراث، ورد عليها بعبارة قاسية: «مالكيش حاجة عندي»، لتبدأ بعدها رحلة البحث عن حق طفليها داخل أروقة المحاكم.

الأم، التي تقول إنها لا تعمل ولا تمتلك دخلًا ثابتًا، تؤكد أنها أصبحت عاجزة عن توفير احتياجات طفليها الأساسية، من طعام وملابس ومصاريف دراسة وعلاج، خاصة أن الصغيرين ما زالا في سن يحتاجان فيه إلى الرعاية والإنفاق المستمر.

وتضيف أن أكثر ما يؤلمها أنها لا تطلب أموالًا لنفسها، وإنما تحاول الحصول على نفقة تمكنها من رعاية طفليها، في الوقت الذي تؤكد فيه أن والدهما ترك لهما أموالًا كان يفترض أن تكون سندًا لهما بعد رحيله.

وتقف الأم أمام المحكمة وهي تحمل هم طفلين فقدا والدهما مبكرًا، وتقول إن معركتها لم تعد فقط من أجل النفقة، وإنما من أجل ألا يكبر صغيراها وهما يشعران أن ما تركه والدهما لهما أصبح بعيدًا عنهما.

وتختتم الأم روايتها برسالة إلى المحكمة، مفادها أن طفليها لا ذنب لهما في الخلافات التي نشبت حول أموال والدهما، وأن كل ما تريده هو توفير حياة كريمة لهما، والحفاظ على حقوقهما التي تقول إنها أصبحت معلقة بين أوراق ومستندات كتبها والدهما قبل وفاته.

مازالت الدعوى قيد النظر أمام محكمة أسرة العبور بينما تم إقامة دعوى أخرى أمام محكمة الجنح باتهام العم بالامتناع عن تسليم نجلي شقيقه وأرملته ميراثهم بعد الاستعانة بعدد من الشهود وتحويلات مالية من الأخ المتوفى لشقيقه. 

محكمة أسرة العبور دعوى نفقة أقارب محكمة الأسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. كم وصل سعر الكيلو؟

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

زلزال

3 علامات تسبق الخطر | اكتشاف علمي جديد للتنبؤ بالزلازل.. هل بدأت الأرض تكشف أسرارها؟

الزمالك

محمد صلاح: قميص الزمالك والجماهير يصنعان حالة من الرهبة.. و«الشناوي» لا يستحق الانضمام للمنتخب

أسعار الحديد عالميا ومحليا

بعد ارتفاع البليت عالميًا.. أسعار الحديد تقفز في مصر

بنتايج

بسبب جائزة رجل المباراة .. «شبانة» يكشف كواليس غضب «بنتايج» بعد مباراة أبوقير للأسمدة

الزمالك وأبو قير

خبير تحكيمي : الزمالك يستحق ركلة جزاء ضد أبوقير للأسمدة .. «نفس لعبة بن شرقي»

الطماطم

ارتفاع أسعار الطماطم .. هل يصل الكيلو لـ 40 جنيهًا؟ | وهذا موعد التراجع

ترشيحاتنا

المتهم

ضبط سائق سيارة “ميكروباص” متهم بسرقة هاتف محمول بالمرج

أرشيفية

مالكيش حاجة عندي.. أرملة تستغيث بعد استيلاء عم طفليها على مصنع زوجها بـ10 ملايين جنيه

المحكمة الدستورية

«الدستورية العليا» تحسم مصاريف علاج أصحاب المعاشات والحجز الإداري وتحسينات المستأجرين

بالصور

معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع

معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع
معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع
معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،
تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،
تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل الأسود والجبنة .. وصفة شهية وسهلة

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل

فيديو

التسول الاليكتروني

التسول على الطريقة الصينية.. QR Code بدل العملات

وفاة تايني

رحلة فاخرة تحولت إلى مأساة.. كيف مات «تايني»؟

حليب الصراصير

أضعاف حليب الأبقار.. سر غذائي داخل الصراصير

تريند الثمنينات

تسريحة الأسد والإكسسوارات الضخمة.. النجمات يعشن أجواء الثمانينيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد