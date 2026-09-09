إستهداف سفينة بمقذوف مجهول غرب ميناء راشد الإماراتي

أفادت هيئة البحرية البريطانية تلقيها تقريرًا من طرف ثالث عن حادث وقع على بعد 24 ميلًا بحريًا شمال غرب ميناء راشد، الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت الهيئة البريطانية في بيان لها ؛ إلى أن ربان ناقلة نفط شاهد سفينة تميل أثناء رسوها، مما قد يشير إلى تسرب مياه عقب هجوم من مقذوف مجهول.

كما نصحت الهيئة البريطانية السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى UKMTO أثناء قيام السلطات بالتحقيق.

وفي وقت لاحق أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقيها تقريراً عن واقعة أمنية استهدفت ناقلة خلال عبورها مضيق هرمز، على بعد 17 ميلاً بحرياً شرقي مدينة خصب في سلطنة عمان.

وقالت الهيئة إن الناقلة أفادت بتعرضها لضربات من 3 مقذوفات مجهولة، أثناء إتمامها رحلة عبور باتجاه خارج مضيق هرمز.ولم تذكر الهيئة اسم الناقلة أو العلم الذي ترفعه، كما لم تحدد طبيعة المقذوفات.

وأكدت عدم تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم أو آثار بيئية ناجمة عن الحادث، من دون تقديم معلومات عن حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة أو قدرتها على مواصلة الإبحار.