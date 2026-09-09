الجيش الروسي يسيطر على بلدة أوزيرنوي في مقاطعة خاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة أوزيرنوي في مقاطعة خاركوف.

وذكرت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية-: أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" تضغط في مقاطعة خاركوف، على الحلقة الداخلية لتطويق تشكيلات القوات الأوكرانية، وتم إيقاف محاولتين لاختراق حلقة التطويق من قبل مجموعات هجومية أوكرانية في مناطق سليزنيفو ودولزانكا في مقاطعة خاركوف.

وأضافت أن القوات الروسية تستهدف وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة بالقرب من بلدات مالايا فولتشيا وكوميساروفو وبوزوفو في مقاطعة خاركوف.

وبحسب البيان، حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 315 عسكريًا.. كما حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" موقعها على طول الجبهة الأمامية. واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في دونيتسك، وفقدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 210 جنود.

وأضافت الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت واعترضت 8 قنابل جوية موجهة صاروخ من طراز "نيبتون" و3 صواريخ "هيمارس"، و1185طائرة مسيرة أوكرانية، مشيرة إلى أن قوات أسطول البحر الأسود دمرت 6 زوارق مسيرة تابعة للقوات البحرية الأوكرانية في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

كما سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بحسب البيان، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف ودونيتسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 200 عسكري.. كما تمكّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 425 عسكريًا.