وزير البترول: نجاح منظومة تأمين إمدادات الغاز خلال ذروة الاستهلاك الكهربائي للعام الثاني

تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم الأربعاء، مركز التحكم بالشبكة القومية للغازات الطبيعية «ناتا» بمقر الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو»، لمتابعة موقف إمدادات الغاز الطبيعي وانتظام ضخه إلى مختلف قطاعات الاستهلاك، وفي مقدمتها محطات إنتاج الكهرباء والقطاعات الصناعية، والوقوف على جاهزية منظومة الشبكة للتعامل مع متطلبات الاستهلاك خلال فترة ذروة فصل الصيف.

واستمع الوزير إلى عرض حول موقف تشغيل الشبكة وإمدادات الغاز الطبيعي، قدمه المهندس محمد مرزوق، رئيس شركة «جاسكو»، والذي استعرض كفاءة منظومة التحكم والتشغيل في إدارة تدفقات الغاز، والنجاح في الحفاظ على انتظام الإمدادات لمختلف قطاعات السوق المحلية، وفقًا للخطط الموضوعة مسبقًا للتعامل مع الارتفاعات في معدلات الاستهلاك والظروف الطارئة والاستثنائية.

وأشاد المهندس كريم بدوي بكفاءة وجاهزية العاملين بقطاع البترول، وما يبذلونه من جهود متواصلة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، مؤكدًا أن نجاح المنظومة في تلبية احتياجات محطات إنتاج الكهرباء والقطاعات الصناعية خلال فترة الذروة للعام الثاني على التوالي يعكس كفاءة منظومة العمل وتكامل جهود مختلف الجهات المعنية.

وقال الوزير إن العمل وفق سيناريوهات استباقية، والتنسيق والتكامل المستمر بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، أسهما في التعامل بكفاءة مع الارتفاعات غير المسبوقة في الطلب على الطاقة، وتوفير الإمدادات اللازمة لتلبية الأحمال الكهربائية القياسية التي تجاوزت 40 ألف ميجاوات خلال فصل الصيف، مع الحفاظ على استقرار وانتظام الشبكة القومية للغازات الطبيعية، وذلك من خلال الاعتماد على التخطيط المسبق ورفع درجات الجاهزية والاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة، بما أتاح سرعة الاستجابة لأي متغيرات أو طوارئ والحفاظ على استمرارية الإمدادات.

وأكد المهندس كريم بدوي استمرار الوزارة في تنفيذ خطتها لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي حتى نهاية فصل الصيف، مع المتابعة اللحظية لمعدلات الإنتاج والاستهلاك وحركة الإمدادات، وتعزيز جاهزية منظومة الشبكة القومية للتعامل الفوري مع أي متغيرات، بما يضمن استدامة إمدادات الغاز لمختلف قطاعات الدولة.