أستاذ طاقة: قطاع البترول يمثل 30 % من حجم الاستثمارات الأجنبية

كشف جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن مصر تستهدف تطوير الأصول وزيادة القيمة المضافة من المنتجات البترولية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر، وأحمد دياب، مقدمي التغطية الخاصة على قناة صدى البلد، أن حوض المتوسط يبلغ 37 ألف كيلو متر مربع تضم 23 دولة.

ولفت جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة إلى أن قمة مصر وقبرص واليونان هي العاشرة من نوعها وشهدت بداية تصنيف وترسيم الحدود، وغيرها من الأمور التي تجعل هناك منفعة متبادلة.

وأكد أن مصر تسعى جاهدة لزيادة الاستثمارات الأجنبية، وقطاع البترول ناجح في هذا الأمر، حيث يتراوح نصيبه من 28 إلى 30 % من حجم الاستثمارات.

وأردف جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة أن مصر منطقة لوجيستية لاستقبال أي نوع من البترول والغاز ومن ثم الكهرباء مستقبلا ومن ثم تصديرها للخارج.

وأوضح أن دولة قبرص اكتشفت الغاز على أراضيها ولكن ليس لديها العباءة المالية ليكون لديها محطات إسالة أو خطوط داخلية للاستخدام أو خطوط خارجية لربطها بسلاسل الإمداد

واختتم أن مصر يجمعها مع اليونان وقبرص علاقة اقتصادية قوية ومنافع تدعم العلاقة تعود على المناخ التجاري والسياحي والسياسي والاقتصادي كل هذا بسبب الربط الكهربائي مع اليونان.